Mini devrait lancer sa famille de modèles entièrement remaniée cet été. La berline traditionnelle désormais connue sous le nom de Cooper se composera de modèles électriques et thermiques, tous deux disponibles avec des puissances différentes. Aujourd'hui, nous pouvons vous montrer la Cooper S, qui est la version la plus puissante de la berline avec un moteur à essence sous le capot.

Ce prototype a été capturé par en train de parcourir le Nürburgring avec un camouflage jaune couvrant toute sa carrosserie. Il ne semble pas y avoir de grands changements visuels à l'avant par rapport au modèle Cooper actuel (voir le version Cabriolet ci-dessous), mis à part les deux prises d'air plus grandes qui sont visibles aux deux coins du pare-chocs.

Il s’agit là du modèle le plus sportif et il y a quelques touches intéressantes qui valent la peine d'être évoquées à l'arrière.

Pour commencer, vous pourriez penser qu'il s'agit de la forme réelle des feux arrière, mais des photos officielles de la nouvelle ont déjà fuité et elles ont révélé que les feux recevront une nouvelle forme triangulaire.

De plus, il y a un petit becquet statique attaché au hayon arrière ainsi qu'un tuyau d'échappement central rond au milieu du pare-chocs. Nous ne savons pas si ce sera la disposition finale du système d'échappement mais cela semble un peu rugueux et inachevé sur ce prototype.

Quid du moteur ?

Nous savons que le prédécesseur de cette Mini avait un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Il avait une puissance maximale de 189 chevaux et un couple de 280 Nm, transmis aux roues avant via une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou une boîte automatique à double embrayage à sept rapports après le lifting du modèle en 2018. Pour la nouvelle génération, la Cooper S recevra presque certainement une sorte de support électrique, ce qui devrait augmenter un peu ces chiffres.

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines des débuts officiels du modèle à toit rigide à trois portes. La Cooper S pourrait suivre sous peu et arriver sur le marché en tant que modèle 2024.