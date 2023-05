MINI propose une John Cooper Works encore plus exclusive. Produite à 999 exemplaires dans le monde, l'édition 1to6 est axée sur le style et l'expérience de conduite.

Même sans s'attaquer au 2.0 turbocompressé de 21 ch, l'édition spéciale de la JCW augmente sa sportivité, avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (d'où le nom "1to6") remplaçant la boîte automatique à 8 rapports plus classique pour créer encore plus d'implication derrière le volant. Bien entendu, les atouts ne s'arrêtent pas là.

Spéciale au premier coup d'œil

Dès l'extérieur, la 1to6 Edition se distingue des autres JCW. En combinaison avec la couleur de carrosserie Midnight Black, nous trouvons une face avant encore plus agressive avec des garnitures Piano Black. Cette même teinte caractérise les inserts à l'arrière et les écopes latérales typiques.

MINI John Cooper Works Edition "1to6"

Cockpit dédié

Cette MINI JCW spéciale se distingue également par son intérieur. En ouvrant les portes, on découvre immédiatement le seuil de porte avec son logo dédié, tandis que du côté passager se trouve une surface décorative gaufrée en 3D. À côté du volant, l'inscription "One of 999" fait référence à l'exclusivité de l'édition 1to6, tandis que le levier de vitesse occupe le centre du tunnel central avec une décoration spécifique et des surpiqûres en cuir rouge.

Enfin, le volant sport en cuir Nappa et les tapis de sol portent le badge de cette édition limitée. La John Cooper Works 1to6 Edition sera disponible en Europe à partir de septembre 2023.