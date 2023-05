Le design des modèles Mini de la prochaine génération n'est pas vraiment un secret. De nombreuses photos espions n'ont pas laissé beaucoup de place à l'imagination en ce qui concerne la traditionnelle Mini à hayon et le Countryman. Cependant, le constructeur automobile continue à jouer le jeu du teasing et publie maintenant de nouvelles images en avant-première de ses véhicules de la prochaine génération.

La galerie ci-dessous contient 19 photos et les premiers clichés représentent des prototypes camouflés de la Mini Cooper et du Countryman. Nous avons déjà vu ces voitures, mais si vous parcourez la deuxième partie de la galerie, vous verrez des détails intéressants qui n'ont pas encore été montrés.

Galerie: Photo - MINI, les détails de style des prochains modèles

19 Photos

En commençant par l'extérieur, il semble que Mini va introduire de nouveaux designs de roues et avec ces teasers, la marque met en avant un design multi-branches avec une finition noire et chromée. Selon Mini, le design des jantes ne met plus l'accent sur la "nature sculpturale de la structure des rayons, mais sur un design graphique caractérisé par de forts contrastes de couleurs". En outre, la nouvelle disposition bidimensionnelle contribue apparemment à l'amélioration des qualités aérodynamiques et à l'augmentation de l'autonomie des versions électriques.

Des photos montrent également le volant, qui a été entièrement redessiné pour la nouvelle génération de modèles. De série, le volant est doté d'un nouveau design à deux branches et, en option, d'une variante avec une finition en tissu distinctive. Une nouvelle gamme de sièges est également proposée, offrant plusieurs combinaisons de couleurs, de matériaux et de motifs.

Enfin, Mini parle du nouvel écran central rond. L'écran tactile OLED a un diamètre de 9,44 pouces et combine les fonctions du tableau de bord et de l'écran embarqué. Comme dévoilé précédemment, le système d'infodivertissement sera doté d'un nouveau logiciel et d'un nouvel assistant personnel virtuel.