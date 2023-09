Dans un avenir proche, il n'y a pas que les grands SUV et les crossovers électriques. L'attention des constructeurs se porte également de plus en plus sur les voitures plus compactes et les citadines, deux des segments que les Européens ont toujours aimés le plus.

C'est le cas de Kia, qui prévoit de lancer 15 nouveaux modèles électriques dans le monde d'ici à 2027, dont la "petite" EV3. Voici à quoi cela pourrait ressembler.

De l'EV1 à l'EV9

Comme l'a admis David Hilbert - directeur marketing de Kia Europe - à Autocar, le constructeur coréen complétera l'ensemble de la gamme EV, de l'EV1 à l'EV9, couvrant ainsi tous les principaux segments. Pour l'instant, la marque asiatique a dévoilé l'EV5 (initialement disponible en Chine, mais également prévu pour l'Europe), l'EV6 et l'EV9.

Kia EV5 Kia EV9

L'un des modèles clés de la stratégie de Kia sera toutefois l'EV3. Placée dans le segment B - le même que celui de la Jeep Avenger et de la Peugeot e-2008 -, cette Kia pourrait être basée sur une nouvelle plate-forme, héritière de la plate-forme E-GMP qui a donné naissance à l'EV6 et à l'EV9. Ce nouveau modèle pourrait notamment être produit dans l'usine de Slovaquie, où sont actuellement fabriqués la Ceed et le Sportage.

Premières spéculations

Dans notre rendu, l'EV3 adopte les formes caissonnées de l'EV9, plus grande. On remarque en particulier les phares stylisés en forme de C et la face avant élaborée avec des inserts noir brillant de la même couleur que la carrosserie. Comme les autres EV, l'EV3 devrait donc avoir une personnalité très distincte.

Kia EV3, il render di Motor1.com

En termes de dimensions, on peut s'attendre à une longueur comprise entre 4,1 et 4,3 mètres, tandis qu'il est difficile pour l'instant de faire des prévisions concernant le groupe motopropulseur. Pour être compétitif par rapport à ses concurrents, le Kia devra avoir une autonomie d'au moins 400 à 500 km et des moteurs d'au moins 200 ch.

Le prix pourrait se situer entre 35 et 40 000 euros, soit la même fourchette que les concurrents de la galaxie Stellantis (et au-delà). Mais si vous souhaitez une Kia encore plus compacte, mieux vaut attendre l'EV1, qui pourrait devenir une concurrente directe de la Volkswagen ID.2.