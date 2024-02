Il est super-puissant, super-imposant et peut se déplacer dans l'eau. Il s'agit du YangWang U8, un tout-terrain électrique de la marque haut de gamme de BYD.

Disponible pour l'instant uniquement en Chine, le U8 combine une apparence similaire à celle du Land Rover Defender avec une série de caractéristiques uniques déclinées dans les packs Premium Edition et Off-Road Master Edition, selon vos préférences en matière de terrain. Dans les deux cas, cependant, il est difficile de passer inaperçu.

L'autonomie n'est pas un problème

Le YangWang U8 mesure 5,32 mètres de long, 2,05 mètres de large et 1,93 mètre de haut. Ses dimensions sont donc comparables à celles d'un Defender 130, même si l'habitacle ne peut accueillir que cinq personnes et que le poids à vide atteint 3 460 kg.

Yangwang U8 Premium Edition

Cela est également dû à la complexité du groupe motopropulseur hybride rechargeable avec prolongateur d'autonomie. Dans la pratique, le 2.0 turbocompressé ne sert qu'à alimenter la batterie LFP de BYD de 49,05 kWh, avec une autonomie en mode électrique de 180 km selon le cycle CLTC et une autonomie totale pouvant atteindre 1 000 km.

La voiture est propulsée par quatre moteurs électriques, un pour chaque roue, pour un total de 1 200 ch et 1 280 Nm. Ainsi, cet énorme tout-terrain peut passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, tandis que la vitesse maximale est limitée à 200 km/h.

Le SUV peut être rechargé jusqu'à 110 kW pour passer de 30 à 80% en 18 minutes. Outre sa puissante configuration électrique, l'U8 est doté d'une multitude de technologies.

Yangwang U8 Premium Edition

Il divertit et "flotte"

Le cœur high-tech du U8 est le SoC Nvidia Drive Oric, avec une puissance de calcul de 508 TOPS. Les différents systèmes d'assistance s'appuient également sur 38 capteurs, 3 LiDAR, 13 caméras et 12 radars à ultrasons.

Au-delà de l'équipement embarqué, qui comprend un écran de 23,6 pouces pour le tableau de bord, un écran de 12,8 pouces pour l'infodivertissement et un écran de 23,6 pouces pour le passager avant, les capteurs se révèlent très utiles dans le mode "flottaison" d'urgence.

En fait, le YangWang ne se contente pas de traverser les rivières et les ruisseaux (jusqu'à 140 mm de hauteur si vous choisissez l'édition Off-Road Master équipée d'un snorkel). En cas d'urgence, la voiture peut entrer dans l'eau et flotter en activant une procédure de sécurité automatique. Dans ces situations, le moteur thermique est coupé, la suspension atteint sa hauteur maximale, les vitres sont baissées et le toit panoramique est ouvert. La voiture se déplace dans l'eau à une vitesse maximale de 3 km/h et peut tourner sur elle-même, tout en surveillant la situation grâce à des caméras qui restent opérationnelles à tout moment.

Le constructeur lui-même déconseille fortement de "jouer" avec ce mode en emmenant la voiture dans une rivière ou un lac, notamment parce qu'après l'avoir activé, il est nécessaire d'emmener la voiture dans un centre de service.

Comme indiqué, l'U8 restera en Chine pour le moment, avec un prix de départ fixé à 1 098 000 RMB, soit environ 141 000 euros au taux de change actuel.