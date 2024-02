Le Ford SuperVan 4.2 EV a enregistré quelques records supplémentaires à ajouter au palmarès déjà impressionnant du modèle unique en établissant un tour fulgurant sur le circuit du Mount Panorama, en Australie, le week-end dernier.

Il détient désormais les titres du véhicule électrique et du modèle commercial le plus rapide sur le parcours de 6,213 km qui accueille la course Bathurst 500.

Le tour record du SuperVan 4.2 était de 1 minute et 56,3247 secondes. Pour mettre ce temps en perspective, Mercedes s’est vanté d’avoir établi un nouveau meilleur temps il y a une semaine lors des festivités du Bathurst 500 lorsqu'une AMG GT3 spécialement modifiée (mais avec 650 ch) a fait le tour du circuit en 1 minute et 56,605 secondes. C’est à peine plus lent que la fourgonnette électrique de Ford mais c’est tout de même derrière (mais pas en plaisir auditif).

Dumas de nouveau à l’attaque

Le SuperVan 4.2 fut piloté par le français Romain Dumas, double vainqueur des 24 Heures du Mans (en LMP1). Il n'est pas étranger à de tels exploits puisqu’il a notamment réalisé les meilleurs temps sur des parcours comme le Pikes Peak International Hill Climb, le Nürburgring Nordschleife et le Goodwood Festival of Speed Hillclimb au volant de la Volkswagen ID R (voir ci-dessous).

L'année dernière, Dumas et le SuperVan 4.2 ont établi un nouveau record dans la classe ouverte de Pikes Peak International Hillclimb en dévalant le parcours de 19,9 km en 8 minutes 47,682 secondes pour battre le temps le plus rapide précédent de 9 minutes 24,433 secondes. L'entreprise s'est également rendue au Goodwood Festival of Speed avec le SuperVan 4.0.

Un programme chargé pour la Ford

Le SuperVan 4.2 est une évolution de la version précédente 4.0, avec un nouveau séparateur avant et un aileron arrière en fibre de carbone pour augmenter la force d'appui. Les trois moteurs électriques (un à l’avant et deux à l’arrière) totalisent plus de 1 400 chevaux. Le design est basé à peu près sur le Ford e-Transit Custom, mais l'arrière a été complètement revu avec des ouvertures massives dans la carrosserie qui ne ressemblent à rien de ce que vous pourriez voir sur la route.

Un peu de fumée pour essayer de rendre le Ford SuperVan 4.2 électrique assez cool ?

Le SuperVan 4.2 sera également exposé au Festival of Speed d'Adélaïde du 15 au 17 mars 2024. Il sera ensuite présent au Grand Prix d'Australie de Formule 1 plus tard dans le mois.

Romain Dumas s'est adjugé la victoire au Mans en 2010 (Audi) et 2016 (Porsche) en LMP1, ainsi qu'en 2013 en GTE Pro (Porsche).

"Nous avons d'autres projets à ce sujet, mais pour le moment, ceux-ci sont confidentiels, mais vous pouvez être sûr que nous avons des idées passionnantes", a déclaré le porte-parole de Ford Performance, Jay Ward, à Motor1 dans un communiqué.