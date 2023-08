Il y a quelques mois, Alpine a lancé un programme pour s'engager à Pikes Peak, la plus célèbre des courses de côte, avec Raphaël Astier, vainqueur de la Coupe FIA R-GT avec l'Alpine A110 Rally en 2022 et au départ de l'épreuve pour la cinquième fois de sa carrière. La marque du groupe Renault a documenté cette épopée dans une vidéo.

Pour effectuer l'ascension, Alpine s'est associé à Signatech, déjà son partenaire pour engager ses prototypes aux 24 Heures du Mans. La voiture était basée sur l'Alpine A110 GT4 Evo avec des évolutions spécialement consacrées à la course de côte.

L'A110 a ainsi gagné un splitter plus imposant, le diffuseur de l'A110 R, une prise d'air pour refroidir le moteur et un très imposant aileron arrière. Ces modifications ont permis d'augmenter de 75% l'appui aérodynamique par rapport au modèle de série, et Signatech a continué à faire des changements sur place pour gagner encore en performance aérodynamique.

Le turbo a également été modifié pour s'adapter à l'altitude : l'arrivée de Pikes Peak est située à 4 300 m, avec un air beaucoup moins dense qu'au niveau de la mer, ce qui signifie que le turbo est nécessaire pour injecter de l'air dans le moteur et conserver autant de chevaux que possible sur les près de 500 que fait cette version de l'A110. Des essais à Val Thorens ont permis à Alpine de valider les données des simulations.

Sur place, Alpine a mené des essais secteur par secteur durant plus de deux semaines avant la course, avec ses 19,93 km et 156 virages d'ascension.

Le jour J, Raphaël Astier a réalisé un chrono de 9'17"412, ce qui lui a permis de prendre la troisième place du classement général et de battre de plus de sept secondes le record de sa catégorie, Pikes Peak Open, dédiée aux modèles proches de la série et modifiés pour la course.

La livrée de cette Alpine A110 est désormais proposée sur le modèle de série, sans les sponsors.