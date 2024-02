Prenez une Mercedes-AMG GT 63 S E Performance et ajoutez-lui un aileron, des prises d'air élargies, un kit de suspension inférieure et un diffuseur massif pour commencer. Mais si vous ne voulez pas vous embarrasser de tout cela, ne vous inquiétez pas. Brabus a ajouté plus que cela à celle que l'on surnomme la "Rocket 1000".

Elle ne sera produite qu'à 25 exemplaires, au prix de 535 500 euros. Si ce prix vous semble un peu salé, la GT 63 S de série est également un modèle très performant, se quitte tente (tant bien que mal) à expliquer son prix. Quoi qu'il en soit, regardons de plus près ce chef-d'œuvre allemand qui atteint 1000 ch.

Brabus Rocket 1000 (Mercedes-AMG GT 63 S)

L'unité de puissance PHEV est composée d'un moteur V8 biturbo de 4,4 litres qui développe à lui seul 796 ch, tandis que le moteur électrique ajoute 204 ch. Bien que Brabus affirme avoir atteint un niveau de couple de 1820 Nm, ce véhicule a une limite de couple électronique de 1620 Nm.

La transmission se compose d'une boîte de vitesses à 9 rapports et du système 4Matic+, qui transfère la puissance à un différentiel électronique que l'on reconnaît au modèle classique. Cependant, Brabus a apporté quelques améliorations mineures pour rendre la boîte de vitesses plus rapide et plus durable. Bien que la suspension pneumatique soit de série, la voiture a été abaissée de 2 cm et des disques de frein en carbone céramique de 420 mm à l'avant et 380 mm à l'arrière ont été ajoutés.

La Brabus Rocket 1000, qui part avec des roues de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière, peut accélérer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Ce monstre, qui met 9,7 secondes pour atteindre 200 km/h, atteint 300 km/h en 23,9 secondes. Cependant, la vitesse maximale du véhicule est limitée à 316 km/h comme dans le modèle standard.

La consommation moyenne du véhicule est de 9,6 litres / 100 km et de 13,9 kWh / 100 km. Si vous utilisez uniquement le moteur électrique, vous disposez d'une autonomie de 13 km. Si vous voulez jeter un coup d'œil aux visuels détaillés, nous ajoutons la grande galerie partagée par Brabus ci-dessus. Cet article sera alimenté lorsque nous aurons plus de photos officielles.

