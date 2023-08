Avec son V12 de 621 chevaux, la Mercedes-Maybach S680 est déjà une version très exclusive de la Mercedes-Maybach Classe S, elle-même déclinaison luxueuse de la Mercedes Classe S. Mais si cela ne vous suffit pas, Brabus 850 propose d'aller encore plus loin, avec un moteur encore plus puissant et des finitions exceptionnelles.

Le préparateur spécialisé dans la transformation des Mercedes a porté la cylindrée du moteur biturbo de 6,0 L à 6,3 L et l'a équipé de pistons forgés, d'un vilebrequin usiné sur mesure et de nouvelles bielles.

Des turbochargeurs renforcés permettent aussi d'augmenter la puissance, portée à 850 chevaux avec 1 100 Nm de couple. La boîte de vitesses comporte neuf rapports, avec quatre roues motrices. La Mercedes-Maybach est dotée de deux filtres à air uniques, qui dirigent l'écoulement de l'air à partir de la calandre. Des cartographies améliorent l'injection, l'allumage, et le contrôle de la suralimentation.

Brabus promet un 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes et une vitesse de pointe, limitée par l'électronique, de 250 km/h.

Un design unique

L'entreprise allemande a également travaillé l'apparence de sa voiture, avec un package en fibre de carbone proposé avec des finitions brillante ou mate.

Le spoiler avant, les prises d'air latérales et le diffuseur en carbone apparent, ainsi les ouvertures dans le système échappement distinguent aussi la Brabus d'une Mercedes-Maybach "classique." Le préparateur a équipé la voiture d'échappements haute performance en acier inoxydable avec des vannes papillon à commande active, pour ajuster le niveau sonore.

Sur les roues, on trouve des jantes noires Monoblock Z Platinum Edition de 22 pouces à 10 branches. Elles font 24 cm de large à l'avant et 25,5 à l'arrière. Elles sont placées sous les ailes de la Maybach grâce au module de commande SportXtra de la suspension pneumatique, qui permet d'abaisser la hauteur de la voiture de 20 mm.

L'amour de Brabus pour le carbone se retrouve dans l'habitacle. Le matériau orne le volant, le tableau de bord, la console centrale et les panneaux de porte. Même les pédales sont dotées de patins en carbone. Le spécialiste de la transformation a habillé cet exemplaire d'un intérieur en cuir gris foncé et en microfibres Dinamica. Mais l'entreprise propose un large éventail de couleurs, de matériaux et de finitions pour ses constructions personnalisées.

Ce modèle est proposé à 470 000 euros, près du double de la Mercedes-Maybach S680 dont le tarif débute à 247 351 euros en France.