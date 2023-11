Lorsque Ford a inscrit un van électrique au Pikes Peak Hill Climb de cette année, son objectif était d'établir un record en terminant le parcours sous la barre des neuf minutes dans la catégorie Open Class. Le SuperVan 4.0 existant a servi de point de départ au véhicule mis à jour, mais la firme américaine a dû modifier le véhicule électrique pour affronter le difficile tracé de 20 km.

La transformation du SuperVan 4.0 en SuperVan 4.2 a nécessité une baisse de poids de 400 kilogrammes par rapport au prototype, qui pesait tout de même plus de 1995 kg. Les ingénieurs de Ford ont dû optimiser presque tous les aspects du véhicule pour la course, y compris la hauteur de caisse, les freins et la suspension.

Le SuperVan 4.2 n'est pas aussi puissant que le 4.0, qui développe 1 400 chevaux pour la course avec une configuration à trois moteurs. Le 4.0 possède quatre moteurs qui développent 1 972 chevaux, mais le manque de puissance n'a pas empêché le 4.2 de réaliser le temps visé par Ford.

Le constructeur ne disposait que de six semaines pour préparer le nouveau van et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les essais ont endommagé une petite partie de la transmission du SuperVan, obligeant l'équipe à apporter des modifications avant la course officielle. C'est sur une route publique avec toutes ses imperfections que Ford a mis à l'épreuve son véhicule.

Romain Dumas aux commandes du SuperVan

Le jour de la course, la Ford a terminé le parcours en 8 minutes 47,682 secondes, écrasant le précédent record de classe de 9 minutes, 24,433 secondes établi en 2019. Alors que Ford et l'équipe étaient ravis du résultat, le SuperVan n'a pas réussi à remporter la course au classement général. Le Wolf TSC-FS 2018 de la catégorie Unlimited a terminé la course en 8 minutes 40,080 secondes.

Au volant, on retrouvait le pilote de course Français Romain Dumas. Ce dernier a remporté le classement général de la course de côte en 2014 et 2016, et a gagné Le Mans à deux reprises. Son expérience l'a aidé à naviguer sur le parcours de 156 virages avec un dénivelé de 1440 mètres, ce qui équivaut à près de cinq tours Eiffel empilées les unes sur les autres.

