Improbable ? Certainement ! Enthousiasmant ? Non moins ! La dernière version de l'emblématique Supervan de Ford se dirige vers les nuages, l'ovale bleu ayant annoncé qu'il participera à la course de côte internationale de Pikes Peak en 2023. Le Supervan de quatrième génération, qui ressemble à un Transit à l'extérieur mais qui est un prototype électrique de pointe à l'intérieur, s'attaquera aux 156 virages de la course de côte de Pikes Peak, dans le Colorado, en juin.

Et même si le package semble bien excentrique, attention à ne pas le sous-estimer ! Mis entre les mains de Romain Dumas, il n’est absolument pas là pour un coup de figuration. Le Français est peut-être plus connu pour ses exploits dans les courses de voitures de sport avec Porsche et Audi, mais il est aussi un habitué de Pikes Peak et rien de moins qu’un quadruple vainqueur de l'épreuve, dont il détient le record avec Volkswagen.

Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports, a déclaré que l'utilisation de la Supervan pour Pikes Peak est un moyen idéal de montrer la technologie des véhicules électriques de la marque avant qu'elle ne revienne en Formule 1 en 2026, le tout de manière ludique et propice à un bon coup de communication.

"Le Pikes Peak International Hill Climb est la prochaine étape parfaite pour Ford Performance, et l'endroit idéal pour le Supervan 4, car les deux ont une longue histoire qui enflamme l'imagination des fans de course dans le monde entier", explique Rushbrook. "Les deux ont évolué au fil du temps, et il est temps de prendre notre technologie de véhicule électrique et de la mettre à l'épreuve sur la montagne contre certains des véhicules de performance les plus impressionnants au monde."

Romain Dumas, une légende de Pikes Peak

Romain Dumas détient le record de la montée la plus rapide au sommet de Pikes Peak, avec un chrono de 7:57,148 enregistré dans le prototype Volkswagen ID.R entièrement électrique en 2018. Bien que la Supervan soit également électrique, sa carrosserie plus imposante signifie qu'il sera difficile pour Dumas d'améliorer sa course extrême de 2018.

"La dernière génération de la technologie des véhicules électriques de Ford est parfaitement adaptée à la montagne américaine", a déclaré Dumas. "Alors que les hautes altitudes réduisent la puissance des véhicules à moteur à combustion interne traditionnels, le groupe motopropulseur électrique de la Supervan 4 ne subit aucune perte en altitude et sera un concurrent sérieux dans la course de cette année."

La 101e édition de la course de côte internationale de Pikes Peak aura lieu le dimanche 25 juin.