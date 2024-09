Il y a quelques semaines, Motor1.com vous a communiqué les équipements pour la France de la nouvelle Peugeot 5008. Ce SUV est étroitement lié à la Peugeot 3008, mais se distingue par sa taille (4,79 mètres de long) et un habitacle pouvant accueillir sept personnes.

Avec ces dimensions, le SUV français rivalise avec le Hyundai Santa Fe 2025, le Kia Sorento 2025, le Mitsubishi Outlander 2025, le Nissan X-Trail, le Renault Espace, le SEAT Tarraco et le Skoda Kodiaq.

Pour séduire le public, la nouvelle Peugeot 5008 dispose d'une offre diversifiée. Elle est animée par le moteur essence trois cylindres 1.2 Turbo, une boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports et le système d'hybridation légère. À noter que le moteur bénéficie d'une transmission par chaîne et que la voiture bénéficie du label Eco.

Cette version développe 136 ch et transmet un couple maximal de 230 Nm à l'essieu avant ; elle accélère de 0 à 100 km/h en 11,3 secondes et atteint une vitesse maximale de 200 km/h.

Et pour la consommation ? La marque annonce une consommation combinée de 5,8 litres aux 100 km, selon le cycle WLTP.

La version Allure comprend six airbags, l'accès et le démarrage mains libres, une caméra de vision à 180º, une climatisation tri-zone, un double écran HD de 10 pouces, des jantes de 19 pouces, des rétroviseurs rabattables électriquement, des capteurs d'éclairage, de stationnement et de pluie, ainsi qu'une sellerie mixte.

Les équipements de sécurité comprennent l'assistance au maintien de la trajectoire, le détecteur de fatigue, les phares à LED, le freinage d'urgence automatique, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur/limiteur de vitesse et les rétroviseurs intérieurs photosensibles.

Que pensez-vous de la nouvelle Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 Allure 2025 ? Comme vous pouvez le constater, ce modèle est capable de répondre aux besoins de nombreuses familles et dispose d'un grand coffre de 748 litres (avec cinq places occupées).

Par conséquent, si vous souhaitez cette version, sachez qu'elle est proposée au prix de 37 700€ (sous condition de reprise), 42 990€ pour l'hybride rechargeable (sous condition de reprise), et enfin 45 990€ pour l'électrique (là encore, sous condition de reprise).