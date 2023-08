Nous savions qu'en termes de design, le nouveau Hyundai Santa Fe représenterait une rupture nette avec le passé. Mais nous n'imaginions pas que la marque irait aussi loin, s'éloignant profondément du modèle actuel et de toutes les générations qui l'ont précédé.

Des formes arrondies, une face avant imposante qui reprend d'une certaine manière ce que nous avons vu sur la Ioniq 5, et un intérieur plus que spacieux habillé de matériaux écologiques. Avant la présentation officielle, prévue pour le 10 août, voici les premières informations sur le Hyundai Santa Fe et la première vidéo officielle.

Robustesse minimale

Commençons par l'extérieur et la face avant caractérisée par une signature lumineuse en "H", avec les principaux blocs optiques rejoints par une bande lumineuse qui semble faire un clin d'œil au nouveau Kona. Un thème également repris par les feux arrière, placés dans une position particulièrement basse.

Les proportions semblent s'inspirer du monde des véhicules tout-terrain, avec l'avant et l'arrière pratiquement parallèles au sol et le toit rectiligne pour ne pas compromettre l'habitabilité.

Les passages de roues carrés accueillent de grandes jantes de 21 pouces, ce qui donne un aspect encore plus musclé et massif.

Espace high-tech

L'intérieur du Hyundai Santa Fe, capable d'accueillir jusqu'à sept passagers sur trois rangées, s'inspire en partie de l'extérieur, avec un design simple mais saisissant. Le tableau de bord est dominé par deux écrans de 12,3 pouces chacun pour l'instrumentation numérique et le système d'infodivertissement.

En dessous, quelques boutons physiques permettent de basculer sur certains menus et jouer avec la climatisation. Le grand tunnel central abrite un plateau, avec une plaque pour la recharge sans fil de deux smartphones, et un généreux compartiment en bas.

Une fois repliés, les sièges des deuxième et troisième rangées disparaissent complètement sous le plancher du compartiment à bagages, formant une surface parfaitement plane qui, pour citer Hyundai, est destinée à devenir une sorte de terrasse sur roues.

Espace, technologie et respect de l'environnement. De nombreux matériaux choisis pour l'intérieur du nouveau Hyundai Santa Fe sont durables : le revêtement du toit, les tapis de sol et le dossier des sièges de la deuxième et de la troisième rangée, par exemple, sont fabriqués à partir de plastique recyclé.

Les spécifications concernant les dimensions et les moteurs, certainement électrifiés avec des groupes propulseurs mild-hybrid et plug-in, ne sont pas encore connues, et il faudra attendre la présentation.

La première vidéo officielle

La présentation du nouveau Santa Fe pourra être suivie en ligne sur le site officiel www.hyundai.com le 10 août à partir de 11 heures. En attendant, voici la première vidéo que le constructeur a préparée.