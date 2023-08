Le Loup de Wall Street est l'un des films les plus rentables de Martin Scorsese. Au box-office mondial, il a rapporté environ 392 millions de dollars, se classant ainsi au 17e rang des films sortis en 2013.

Il n'a pas remporté d'Oscar (bien qu'il ait été nommé pour cinq prix) mais il est encore très populaire aujourd'hui, tout comme la Lamborghini Countach 25e Anniversaire de 1989 qui a partagé l'écran avec Leonardo DiCaprio.

La Countach Bianco Polo over Bianco a été l'achat ultime de Jordan Belfort, le "loup" du film. Seuls 12 exemplaires auraient été produits dans cette spécification et le 8 décembre 2023, l'un d'entre eux sera vendu aux enchères à New York ! Son estimation est comprise entre 1,5 million et 2 millions de dollars, soit environ 1,4 à 1,8 million d'euros au taux de change actuel.

Pas une mais deux

Dans le film Le Loup de Wall Street, Scorsese a eu recours à deux Lamborghini Countach 25e Anniversaire dans des configurations similaires. Pour la scène la plus mémorable (une ballade nocturne avec un DiCaprio en état d'ébriété), l'une des deux Countach a subi quelques dégâts réalistes et est restée dans le même état jusqu'à aujourd'hui. L'exemplaire proposé à la vente en décembre à New York, le châssis KLA12722, n'a en revanche subi aucun dégât lors du tournage.

Galerie: La Lamborghini du film Le Loup de Wall Street

Une vente aux enchères étoilée

La vente du 8 décembre se tiendra au siège mondial de Sotheby's, à New York, pendant la Luxury Week. Au cours de la quatrième édition de la vente new-yorkaise de la société, l'avant-garde du design automobile sera célébrée. Des supercars emblématiques telles que cette Lamborghini, mais aussi des créations d'autres marques automobiles tout aussi admirées dans le monde entier, seront proposées à la vente.