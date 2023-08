Les trouvailles de voitures abandonnées sont désormais monnaie courante, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il s'agit parfois de modèles banals, mais il arrive aussi de tomber sur de véritables raretés ayant leur place dans un musée.

Le dernier modèle de cette catégorie nous vient de Californie où, dans une villa de bord de mer ayant appartenu à un scientifique, un couple marié a trouvé dans son garage l'une des 350 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso jamais produites. La voiture date des années 1960 et sa valeur est incroyable.

Une voiture presque unique

La Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso est à ce jour l'une des voitures de grand tourisme les plus rares. Il est difficile de la voir en public, même lors des concours d'élégance les plus prestigieux, comme celui de la Villa d'Este. Sa découverte s'est faite, comme souvent, par pur hasard et non à la suite d'une recherche minutieuse.

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

Les nouveaux propriétaires ont confié à CarScoops qu'immédiatement après avoir signé les documents d'achat, ils ont fait le tour de la propriété pour dresser la liste des travaux à effectuer et qu'une fois dans le garage, ils ont découvert une voiture recouverte d'une bâche. Imaginez leur surprise en tombant nez à nez avec une Ferrari très rare !

Le couple a immédiatement contacté un expert en voitures anciennes pour évaluer le modèle abandonné : environ 1,6 million de dollars, soit 1,45 million d'euros. On ne connaît pas la valeur de la villa mais une bonne partie de l'hypothèque éventuelle pourrait être couverte par la revente de la 250 GT, étonnamment conservée dans un état plus que correct, tant au niveau de la carrosserie que de la mécanique, avec un moteur restauré au début des années 2000.

Intérieur de la Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso Intérieur de la Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

Prête à déménager

Maintenant, levez la main si, à la place du couple, vous garderiez la voiture. J'imagine que beaucoup de mains sont levées. Pourtant, les propriétaires de la villa ont déclaré qu'ils n'étaient pas intéressés par la Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, qui sera donc mise aux enchères. On imagine déjà l'armée de collectionneurs prêts à débourser des sommes astronomiques pour enrichir leur collection de voitures anciennes...