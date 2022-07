Une petite BMW Isetta 300 de 1959 a récemment été restaurée par un célèbre youtuber américain. Retrouvée abandonnée dans une forêt depuis environ 40 ans, celle qui était livrée aux éléments et devenue un abri pour les animaux, vient de retrouver son lustre d'antan, même si la restauration n'est pas encore terminée.

Le modèle présenté est une Isetta rouge, produite au milieu des années 1950 par BMW et immatriculée pour la première fois en 1959. Équipé par le premier propriétaire du plus gros des moteurs disponibles à l'époque, à savoir un bloc de 298 cm3, il s'agissait probablement d'un modèle initialement produit spécifiquement pour le marché américain.

Grâce à la présence des vitres latérales coulissantes, qui n'étaient présentes que sur une petite série, le youtuber a pu retracer l'histoire de ce modèle et retrouver la date de production exacte de la voiture.

Après plus ou moins 40 ans d'abandon dans les bois, plusieurs pièces étaient recouvertes d'une importante couche de rouille. Il y a évidemment eu quelques problèmes au niveau du toit avec de nombreuses infiltrations, d'autant plus que la voiture bénéficiait d'un toit ouvrant optionnel à l'époque. Le moteur, de seulement 13 petits chevaux, a nécessité une refonte complète de son système électrique, d'un bon coup de nettoyage et de quelques réparations afin qu'il redevienne fonctionnel.

De nombreux autres composants, abîmés par les affres du temps, on été remplacés, notamment les pneumatiques qui ont été changés par les mêmes montes à flancs blancs de 10 pouces. Au total, sa remise à la route a pris environ deux jours. Il faudra sans doute un peu plus de temps pour restaurer entièrement la voiture. Pour le moment, cette adorable petite BMW Isetta est toujours "dans son jus" à l'intérieur comme à l'extérieur.