La Bentley Continental GT restylée poursuit ses essais sur le Nürburgring. L'enfer vert est le terrain d'essai choisi par les ingénieurs britanniques pour peaufiner le modèle le plus performant de la gamme. La Continental GT sera renouvelée dans les mois à venir, avec une possible entrée en scène en 2024. Une vidéo de CarSpyMedia fait le point sur le développement de la Bentley.

Deviendra-t-elle hybride ?

La Bentley est fortement bousculée entre les vibreurs du célèbre circuit, à tel point qu'à plus d'une reprise, on la voit " remuer " en sortie de virage. La conduite plutôt agressive n'est cependant pas suivie d'un son d'échappement particulièrement brutal. D'autant que, selon certaines rumeurs, la Continental GT pourrait adopter un V8 biturbo hybride rechargeable, dont les parties thermique et électrique "dialogueraient" en permanence pour libérer une puissance maximale.

En parlant de puissance, il est possible que le restylage apporte une augmentation significative par rapport aux 549 ch du V8 6.0 actuel.

Nouveautés à l'extérieur et à l'intérieur

Les changements de design prévus pour la "nouvelle" Continental GT sont petits mais perceptibles. Comme sur les photos précédentes, nous pouvons voir une calandre légèrement plus petite à l'avant, complétée par des phares ronds d'une forme légèrement différente à ceux vus sur la Bacalar. Leur positionnement semble également avoir changé, les feux semblant être installés plus bas.

À l'arrière, la Continental GT remaniée aura des feux légèrement plus grands et un pare-chocs modifié. Les sorties d'échappement ovales sont toujours présentes en bas.

Il reste à voir ce qu'il y a de nouveau à l'intérieur. Nous pensons que des mises à jour mineures sont probables, notamment au niveau du système d'infodivertissement. La génération actuelle a été lancée en 2017 et les premiers modèles ont été livrés en 2018. Il donc est possible que Bentley modifie le design intérieur et les fonctionnalités du système de la voiture.