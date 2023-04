Bentley vient titiller notre curiosité avec une nouvelle sortie pour la Continental GT rafraîchie, offrant des photos plus claires de la voiture à ce stade. Elles offrent la meilleure vue possible de l'apparence de la voiture (qui n’est pas complètement camouflée), qui devrait être mise en vente plus tard cette année.

D'après ce que nous voyons, les phares ressemblent à ceux de la Bentley Batur ou de la Bacalar, cette dernière étant la valeur sûre en raison de la forme ovale et de la bande de feux diurnes à LED distinguée.

La conception du pare-chocs avant est également nouvelle. Nous pouvons maintenant voir qu'il monte plus en hauteur, si haut que les phares sont en fait montés dans le pare-chocs au lieu des ailes avant.

La calandre semble légèrement plus petite ou du moins un peu plus basse que la Continental GT actuelle, mais elle est plus prononcée. Comme la Bacalar, il semble que Bentley mette à jour son langage de conception pour présenter davantage la calandre, reliant le style aux Bentley classiques, comme les Continental d'autrefois.

À l'arrière, les feux ont gagné en longueur et sont davantage présents sur les côtés de la voiture. Le couvercle du coffre s'étend plus loin à l'arrière de la voiture, offrant une ouverture légèrement plus grande.

De l’hybride à n’en plus finir

La puissance est attendue, sans surprise, sous la forme de configurations hybrides des V6 et V8. Ce dernier devrait suivre le rythme de la version actuelle du W12 de la Mulliner. Produisant 650 chevaux, il est bon pour un sprint de 0 à 100km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 330 km/h.

Le V6 fera probablement partie d'une transmission PHEV comme celle testée l'année dernière, mais le V8 est également susceptible d'obtenir sa propre forme d'électrification.

Les changements intérieurs devraient être minimes, les révisions étant principalement axées sur les garnitures, le rembourrage et d'autres matériaux révisés. Selon les rumeurs, un système d'info-divertissement révisé serait également en préparation, permettant à la nouvelle Continental GT de rester à jour à l’instar de ses concurrents de chez Aston Martin et Mercedes-AMG.