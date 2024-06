Peugeot lance la nouvelle 3008 et la nouvelle 5008. Les deux modèles sont basés sur la nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis, qui permet de réaliser des modèles purement électriques, mais aussi des variantes avec moteur à combustion. On sait désormais combien coûteront les véhicules à essence mild hybrid en France.

Malheureusement, Peugeot n'a pour l'instant publié que des photos des versions électriques, mais les versions thermiques ne se distingueront visuellement que par de petits détails spécifiques.

La Peugeot 3008, longue de 4,54 mètres, a déjà été vendue à plus de 1 320 000 exemplaires dans 130 pays au cours des sept dernières années et, en termes de dimensions, elle se mesure au VW Tiguan. Dans sa version tout électrique, la nouvelle 3008 est disponible à partir de 44.990 euros dans la finition Allure. Dans la variante hybride avec technologie hybride 48V, elle est déjà disponible à partir de 37.730 euros.

Galerie: Peugeot 3008 et 5008 hybride (2024)

2 Photos

La nouvelle 3008 est équipée du nouveau Peugeot Panorama i-Cockpit. L'écran panoramique flottant HD Curved de 21 pouces (53,3 cm) (de série sur GT) intègre le combiné d'instruments numérique et le grand écran tactile central. Le volume du coffre de la E-3008 est de 520 litres, et jusqu'à 1 480 litres lorsque les dossiers des sièges arrière sont rabattus.

La nouvelle Peugeot E-3008 est basée sur la nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis, qui devrait offrir une autonomie de 680 km, ainsi qu'un temps de recharge de 30 minutes et des services et fonctions connectés (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to Load et mises à jour « over the air »). La variante hybride est dotée d'un moteur à essence de 1,2 litre de nouvelle génération de 100 kW (136 ch), couplé à une batterie de 48 volts qui se recharge pendant la conduite, ce qui permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 15 %.

Peugeot 3008 (2024) Peugeot 3008 (2024)

La nouvelle Peugeot 5008 mesure 4,79 mètres de long, soit le format du Skoda Kodiaq. Selon l'usine, la E-5008 peut être commandée à partir de 51.150 euros dans la variante d'équipement Allure. De plus, la nouvelle 5008 est également disponible dans une variante avec technologie hybride 48V à partir de 42.250 euros.

La nouvelle Peugeot E-5008 a été conçue dès le départ comme un modèle électrique et dispose d'une série de moteurs entièrement électriques qui devraient offrir une autonomie de 500 à 660 km, dont un moteur AWD Dual et une version Long Range.

Les versions à deux roues motrices offrent des puissances de 157 kW (345 Nm) ou 170 kW (345 Nm). La version à double moteur et à traction intégrale offre une puissance totale de 237 kW (157 kW à l'avant et 80 kW à l'arrière). Le moteur avant fournit un couple de 157 kW (345 Nm), le moteur arrière (170 Nm).

Le nouveau système hybride 48V de la 5008 est identique à celui de la 3008. Officiellement, il s'agit du 1.2 HYBRID 136 e-DSC6 : une combinaison d'un moteur essence PureTech de 100 kW (136 ch) et d'une batterie de 48 volts, couplée à une boîte de vitesses électrifiée à double embrayage et six vitesses e-DSC6.