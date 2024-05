La Peugeot 905 est née en 1990, époque où le nombre de cylindres et le régime moteur étaient encore la solution pour atteindre les vitesses les plus folles. Cette dernière a couru dans le Championnat du monde de voitures de sport jusqu'en 1993 et reste l'une des voitures de course à moteur V10 à la plus belle sonorité.

Le SA35 (c'est le nom de ce moteur) a été conçu en interne par Peugeot pour la compétition du Groupe C. Avec ses 3,5 litres, il développait environ 650 chevaux à 12 500 tr/min (même si la ligne rouge était un peu supérieure à 14 000). Cela explique donc le bruit que vous pouvez entendre dans la vidéo ci-dessous.

Peugeot au plus haut !

Associée à une boîte séquentielle à six rapports et montée dans une monocoque en fibre de carbone, la SA35 de la 905 a propulsé la marque au lion vers de nouveaux sommets dans le monde de la course automobile, remportant neuf victoires en 17 courses, soit un taux de réussite supérieur à 50 %. Deux de ces victoires ont eu lieu aux 24 Heures du Mans, en 1992 et 1993.

Le V10 sonne aussi bien aujourd’hui qu’à l’époque. Robbert Alblas sur YouTube a réussi à obtenir des images en caméra embarquée d'une 905 qui a enchaîné les tours à Spa-Francorchamps (en Belgique) lors d'un événement récent, nous donnant ainsi une place au premier rang pour profiter de ce glorieux bruit. Mis à part les V10 de Formule 1, il s'agit peut-être du meilleur 10 cylindres de course que nous ayons entendu. Est-ce votre avis ?