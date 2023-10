La Peugeot 205, voilà une petite voiture qui va parler aux passionnés de l’automobile française. Produite dans les années 1980-90, elle représente l’un des plus gros succès commerciaux de la marque française puisqu’elle est la deuxième voiture la plus vendue de tous les temps dans l’Hexagone, avec plus de 5,2 millions d’exemplaires écoulés, juste derrière la Renault 5 et ses 5,7 millions d’exemplaires vendus.

Avec cette bombinette, Peugeot remporte les titres mondiaux pilotes et constructeurs des rallyes en 1985 et 1986.

Déclinée en trois phases, elle a notamment eu le droit à sa version WRC avec la 205 Turbo 16 (voir ci-dessu) de 200 chevaux, pilotée entre autre par le célèbre finlandais volant, Ari Vatanen.

Mais si l’on vous dit qu’il existe une version encore plus déjantée que la variante de compétition ? Plusieurs passionnés ont modifié leur Peugeot 205 pour lui faire atteindre un niveau de puissance très élevé mais ce pari semble avoir été relevé avec brio par Julien, le propriétaire d’une 205 de 1988.

La 488 dans le rétroviseur ?

Invité sur la chaîne Youtube @G3_Adrien, début août, il a présenté sa 205 de 700 chevaux ! Le travail accompli est tout simplement monstrueux même si bien entendu, il ne reste plus grand-chose de la voiture d’origine pour en arriver à ce résultat.

Son petit moteur de 1 360 cm3 a été remplacé par un bloc de 2 litres et le propriétaire a aussi ajouté une boîte DSG avec palettes au volant ainsi qu’un châssis renforcé. Les freins ont également été revus avec des étriers de 308 GTI et des disques de frein de 305. De plus, la voiture a reçu un calculateur programmable pour le châssis, afin d’ajuster les réglages selon l’envie du conducteur.

Avec toutes ces améliorations, Julien affirme avoir dépassé plusieurs supercars en la conduisant et selon lui, sa 205 est même plus performante qu’une Ferrari 488 Pista ! Si cela s’avère vrai, imaginez un peu la tête du propriétaire d’une telle voiture qui se fait avaler sur la route par cette petite voiture à l’allure si inoffensive…