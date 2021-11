Très régulièrement, nous vous partageons des vidéos de drag race, ces courses d'accélération départ arrêté, généralement sur 400 mètres (1/4 de mile = 402 m), dans lesquelles on voit s'affronter généralement les bolides les plus puissants du marché. Et ces duels ont leurs favoris. Très souvent, la Ferrari 488 Pista ou la McLaren 720S reviennent sur le devant de la scène.

Mais parfois ces reines de l'accélération doivent affronter des outsiders un peu plus inattendus. Des remakes de David contre Goliath dans lesquels c'est parfois le plus inattendu se passe. Mais il faut vient avouer que pour le scénario du jour, on voit mal comment ça pourrait arriver : face à une Ferrari 488 Pista, une Volkswagen. Une Golf 6. 1.6 turbodiesel. Impossible qu'elle gagne ! À moins de trouver un subterfuge.

Et c'est effectivement ce qui se passe dans cette vidéo produite par la chaîne YouTube anglaise Driven Media. Et quoi de mieux pour faire gagner la Golf que de lui donner un petit coup de pouce : un départ lancé devrait l'aider. Et quelques dizaines de km/h au moment de passer la ligne de départ aussi !

C'est ce qu'ont voulu démontrer les organisateurs de cette course insolite, la question de base étant de savoir à quelle vitesse faut-il franchir la ligne de départ pour pouvoir atteindre l'arrivée, 400 mètres plus loin, avant la Ferrari, qui elle est contrainte à un départ arrêté. Vous suivez ?

Plusieurs essais sont réalisés. Pour commencer, la Golf passe la ligne de départ à 60 mph, soit 96 km/h, donnant le signal de départ pour la Ferrari, et avant d'essayer d'atteindre l'arrivée le plus vite. Mais les 720 ch de la belle italienne et son couple de 770 Nm ont vite raison des 105 ch et 250 Nm de la compacte allemande, la dépassant à toute vitesse et franchissant l'arrivée avec un belle avance... malgré le retard du début.

Plusieurs essais s'en suivent. Même en passant la Ferrari arrêtée à 80 mph, soit 128 km/h, cette dernière arrive à terminer première ! Avant finalement d'établir qu'il faut que la Golf passe la Pista à 90 mph, soit 144 km/h, pour gagner (de justesse) face à la Ferrari !