Le Supercar Owners Circle réunit voitures les plus exclusives jamais fabriquées pour différents rassemblements à travers le monde. Le simple fait de voir une seule de ses machines peut être un moment unique, mais les voir toutes, au même moment, ne ressemble à aucune autre expérience.

Lors du week-end du Supercar Owners Circle Spain, certains des joyaux les plus précieux du monde automobile se sont réunis, et le Youtubeur Shmee150 a été aux premières loges de ce spectacle. L'un des plus grands évènements de ce rassemblement était une série de courses façon dragsters : un test simple mais exaltant des performances automobiles.

Des automobiles plus puissantes les unes que les autres

Tout passionné de voitures peut apprécier de voir deux voitures incroyablement puissantes rouler à plein régime, l’une contre l’autre, pour voir laquelle est la plus rapide, et à ce niveau, c'est un plaisir de voir certaines des voitures les plus chères, les plus exclusives et les plus rares s'affronter.

Parmi elles : la Pagani Zonda, la Koenigsegg Jescko, la Ferrari Monza SP2 ou encore la Mclaren 765LT Spider ont joué un rôle durant ces festivités, mais l'une des courses les plus excitantes a eu lieu entre la Bugatti Chiron Super Sport 300+ et la Koenigsegg Regera.

La Bugatti est équipée du célèbre moteur W16, de 8,0 litres, qui développe 1600 ch. Cela lui permet un 0 à 100 km/h en et d'atteindre la vitesse maximale de 483 km/h. Quant à la Regera, son V8 de 5.0 L, ainsi que de trois moteurs électriques, délivrent un total de 1500 ch et 2000 Nm de couple. Il lui faut 28,81 secondes pour passer de 0 à 400 km/h, ce qui est un record.

Grâce à sa transmission directe, la Koenigsegg a pris un meilleur départ que la Chiron, mais les deux voitures ont pu montrer qu'elles sont des machines incroyablement rapides et puissantes, en plus d'être si rares et exclusives.

Voir des supercars est une chose, mais les voir en action comme dans cette vidéo représente l’excellence automobile.