Eh bien, cela n'aura pas duré très longtemps. Il y a seulement un mois, la Rimac Nevera a établi un record pour la voiture de série la plus rapide à atteindre les 400 km/h, puis s'est arrêtée et maintenant ce record est déjà obsolète. Une hypercar plus ancienne a réussi à détrôner la bête électrique puisque Koenigsegg est heureux d'annoncer que la Regera a amélioré le record de plus d'une seconde. Il a fallu 28,81 secondes pour terminer la tâche alors que le Nevera en avait pris 29,94 secondes.

La marque suédoise n'est pas étrangère à l'établissement de records car elle a utilisé la Regera en 2019 pour effectuer la même course de 0-400 km/h en 31,49 secondes, améliorant un précédent temps de 33,29 secondes réalisé avec l'Agera RS en 2017. Koenigsegg demande rhétoriquement : "Alors, pourquoi établir ces nouveaux records avec une voiture qui est sortie depuis longtemps de la chaîne de production ? Parce que c'est possible ! Parce que c'est toujours le roi qui règne en maître dans le paysage automobile super compétitif d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui devrait être célébré avec un nouveau record."

Koenigsegg annonce la couleur pour l’avenir

Mais attendez, il y a plus. La Regera détient désormais également le record du véhicule routier le plus rapide à atteindre 402 km / h puis à s'arrêter en seulement 29,6 secondes. Les capacités d'accélération et de freinage époustouflantes de l'hypercar lancée à l'origine en 2015 ont été mesurées par Racelogic.

Quant à l'endroit où les deux records ont été établis, la Regera a été emmenée à l'aéroport d'Örebro, situé à l'ouest de lStockholm, la capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue piste s'étendant sur 3 274 mètres où le moteur V8 bi-turbo a pu se dégourdir. Par rapport aux courses à grande vitesse précédentes, Koenigsegg mentionne que la surface était plus lisse et que la voiture était équipée de nouveaux pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Il est peu probable que le constructeur nous parle pour la dernière fois d'établir un nouveau record, car Koenigsegg a laissé entendre que la Jesko Absolute sera encore plus rapide. Quant à la Regera, la dernière des 80 voitures produites a été livrée en 2022.