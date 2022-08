Il est difficile de croire que 20 ans se sont écoulés depuis la première Koenigsegg CC8. Cet héritage est honoré ici avec la Koenigsegg CC850, un véhicule qui a l'air presque identique à la supercar à la mode de 2002. Pour autant, en dessous, tout est différent, et cela inclut un levier de vitesses manuel à six rapports (avec un embrayage) pour actionner la transmission à neuf rapports. Attendez, quoi ?

Nous allons l'expliquer dans un instant, mais d'abord, nous allons vous donner quelques chiffres. Les informations sont encore rares sur la CC850, mais Koenigsegg affirme que son moteur V8 5,0 litres biturbo provient de la Jesko et génère 1404 chevaux (1033 kilowatts) lorsqu'il fonctionne au carburant E85. Avec de l'essence normale, la puissance tombe à seulement 1200 chevaux (884 kW). Le couple maximal est de 1385 Newton-mètres et, curieusement, le poids de la CC850 est de 1385 kilogrammes ). Il semblerait que Koenigsegg aime bien le nombre 1385.

Passons maintenant à la partie vraiment intéressante. Comme pour le moteur, la "Light Speed Transmission" à neuf vitesses de la Jesko est reconduite sur la CC850. Cependant, si vous regardez à l'intérieur de l'habitacle entièrement rénové, vous verrez un levier de vitesse manuel dans une boîte à six vitesses.

Il ne s'agit pas seulement d'une vitrine pour changer les vitesses de manière séquentielle comme dans la Jesko, car il y a également une pédale d'embrayage que le conducteur doit actionner. Mais voilà, il s'agit essentiellement d'une affaire entièrement électronique. Koenigsegg associe une pédale d'embrayage et des changements de vitesse mécaniques à la boîte de vitesses à neuf rapports à embrayage multiple.

Le résultat est quelque chose que Koenigsegg appelle la - attendez la suite - transmission TWMPAFMPC. Ce nom est l'abréviation de The Worlds Most Powerful And Fastest Manual Production Car. En mode manuel, la CC850 se conduit comme une voiture dotée d'une boîte de vitesses manuelle normale. L'embrayage est nécessaire pour passer les vitesses, et si vous vous vous loupez comme vous l'avez fait avec le levier de vitesse de la Renault 5 de votre frère, elle cale.

Seules six des neuf vitesses de la transmission sont disponibles à tout moment, mais les vitesses spécifiques varient en fonction du mode de conduite. Ainsi, les neuf vitesses seront toutes accessibles. Vous devrez simplement changer de mode pour les atteindre. Ou, si vous voulez simplement rouler en vitesse de croisière, poussez le levier à fond vers la droite pour passer en mode automatique. Dans cette position, la conduite est en bas avec toutes les vitesses avant disponibles. La marche arrière est en haut.

En ce qui concerne les performances, Koenigsegg n'est pas encore prêt à partager des statistiques spécifiques. Avec moins de puissance que la Jesko, elle ne concourra pas pour les titres de vitesse maximale, mais avec plus du double de la puissance de la CC8S originale, elle devrait être extrêmement rapide.

Elle sera également extrêmement rare, puisque Koenigsegg ne construira que 50 exemplaires pour commémorer le 50e anniversaire du fondateur de la société, Christian von Koenigsegg. Le prix et la disponibilité seront annoncés ultérieurement.