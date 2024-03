La nouvelle Peugeot 5008 fait ses débuts. Le plus grand SUV du Lion exploite pleinement les capacités de la plateforme Stellantis STLA Medium, confirme ses sept places et devient électrique pour la première fois.

Elle arrivera chez les concessionnaires à partir de l'automne 2024 et ne sera pas seulement électrique. Une version hybride légère et une version hybride rechargeable, toutes deux à essence, seront également disponibles au lancement.

Peugeot 5008 (2024): l'extérieur

Le premier élément à souligner dans la Peugeot 5008 2024 est certainement celui des dimensions. La longueur augmente de 25 cm pour atteindre 4,79 m, tandis que la hauteur passe à 1,69 m (+5 cm) et que l'empattement augmente de 16 cm (2,90 m). La largeur reste inchangée à 1,89 m.

Comme pour la génération précédente, le 5008 reprend en grande partie les lignes de sa "sœur" 3008. En particulier, sont confirmés sur la nouvelle Peugeot la grande calandre avec des éléments tridimensionnels et la "griffe" sous les phares LED Pixel, qui adaptent le faisceau lumineux en fonction du trafic pour ne pas éblouir les autres voitures.

Nouveau Peugeot 5008 (2024)

Les flancs restent massifs, avec la possibilité de monter des jantes de 19 ou 20 pouces, tandis que l'arrière est inédit. Si le 3008 a un arrière fuyant, le 5008 a un style plus classique et carré pour être plus fonctionnel en termes de capacité de chargement et d'habitabilité.

Le souci du détail est également présent : à la place du chrome, on trouve des inserts en Meteor Grey et Orbital Black. Six couleurs sont disponibles au lancement : Bleu Obsession, Bleu Ingaro, Blanc Okenite, Noir Perle, Gris Artense et Gris Titane, tandis qu'un toit noir contrasté est de série sur la version GT.

Peugeot 5008 (2024), les dimensions

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Peugeot 5008 4,79 mètres 1,89 mètres 1,69 mètres 2,90 mètres

Peugeot 5008 (2024): l'intérieur

Le spectaculaire i-Cockpit panoramique est confirmé à bord, avec un écran incurvé de 21 pouces intégrant le combiné d'instruments et l'infodivertissement. Apple Carplay et Android Auto sont sans fil, il y a l'assistant vocal intégré avec l'intelligence artificielle ChatGPT et il y a le système de caméra 360° VisioPark.

La lumière d'ambiance au-dessus du tableau de bord augmente la sensation d'espace dans l'habitacle, tandis que le volant compact à l'allure sportive (chauffé de série) est doté de palettes pour le freinage régénératif.

Nouvelle Peugeot 5008, le i-Cockpit panoramique Nouvelle Peugeot 5008, les deux rangées arrière

Plus de 40 systèmes d'aide à la conduite équipent la Peugeot, dont le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go et le changement de voie semi-automatique.

Sur le plan pratique, le 5008 peut accueillir jusqu'à sept personnes sur trois rangées et est également très confortable pour les bagages. Si vous êtes sept, vous pouvez disposer d'une capacité de chargement de 259 litres, tandis qu'avec les sièges de la troisième rangée rabattus, elle passe à 748 litres. Enfin, en rabattant tous les sièges, on obtient 1 815 litres et la possibilité de charger des objets mesurant jusqu'à deux mètres de long.

Peugeot 5008 (2024): moteurs, batterie et autonomie

Au lancement, la 5008 est disponible en version électrique E-5008, en version hybride légère à essence de 136 ch avec boîte de vitesses automatique à 6 rapports et en version hybride rechargeable à essence de 195 ch avec boîte de vitesses automatique à 7 rapports.

Nouvelle Peugeot 5008 (2024)

Dans le cas de l'électrique, la batterie a une capacité de 98 kWh et assure une autonomie maximale de 660 km, avec la possibilité de recharger jusqu'à 160 kW en courant continu, d'atteindre une autonomie d'environ 100 km en 10 minutes, ainsi que de passer de 20 à 80 % en 30 minutes. Les versions 210 ch et 230 ch à traction avant avec un couple de 345 Nm et la version 320 ch et 525 Nm à traction intégrale peuvent être combinées avec cet accumulateur.

Galerie: Peugeot E-5008