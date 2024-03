Les commandes et les boutons tactiles sont peut-être en fin de carrière, du moins dans les voitures. De nombreux signes indiquent un retour décisif aux boutons physiques dans l'habitacle, qu'il s'agisse des demandes des automobilistes ou des indications de l'Euro NCAP.

Il suffit de voir comment Volkswagen est revenu sur sa position concernant les commandes tactiles au volant, critiquées par de nombreux clients et remplacées par des "boutons" plus intuitifs et traditionnels sur les nouvelles Golf, Tiguan et Passat.

Une source possible de distraction et de danger

À cela s'ajoute la décision d'Euro NCAP, anticipée jusqu'à présent par le Times, d'attribuer de moins bonnes notes aux voitures qui, à partir de 2026, n'auront plus de boutons physiques pour certaines fonctions de la voiture telles que les clignotants, l'appel d'urgence ou les essuie-glaces.

Les commandes de la Lucid Air

En résumé, les commandes tactiles, très répandues, seraient source de distraction et de danger au volant. Mais voyons comment les cockpits des voitures reviennent à des commandes physiques.

La Volkswagen Golf revient sur ses pas

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'exemple le plus frappant d'un "retour aux boutons" est la Volkswagen Golf 8 restylée qui, en 2024, a réintégré les commandes physiques au volant. Une comparaison rapide avec le modèle précédent montre clairement le changement de paradigme ergonomique.

Volkswagen Golf (2024) Volkswagen Golf (2020)

Sur l'ancienne version, les commandes tactiles de la branche gauche sont à peine perceptibles sous une surface plastique intégrée. En 2024, le régulateur de vitesse, le maintien de la trajectoire et le volume audio sont remplacées par des boutons séparés plus traditionnels.

Il en va de même sur le côté droit, où l'on retrouve les commandes Volkswagen habituelles pour l'info-divertissement, la personnalisation du combiné d'instruments, le volant chauffant et les commandes vocales, mais désormais avec de "vrais" boutons.

Volkswagen Golf (2012)

Par pure curiosité, nous vous montrons également les commandes au volant de la Golf 7 de 2012, avec des boutons physiques très similaires à ceux de la Golf 8 de 2024.

Volkswagen Tiguan, bienvenue aux boutons physiques

Un retour au passé similaire se retrouve également sur le nouveau Volkswagen Tiguan, dont la troisième génération vient d'être mise sur le marché et qui voit les anciens boutons tactiles capacitifs, disponibles sur les finitions les plus riches et datant du restylage de 2020, remplacés par de nouveaux boutons physiques sur le volant.

Volkswagen Tiguan (2024) Volkswagen Tiguan (2020)

La réduction du nombre de boutons concerne l'ensemble de la console centrale et du tableau de bord du nouveau Tiguan, sur lesquels se détache le grand écran tactile MIB4 jusqu'à 15 pouces, les commandes de climatisation étant regroupées dans la partie inférieure de l'écran. Même le tunnel central ne comporte plus que très peu de commandes physiques, réduites en pratique au bouton marche/arrêt, au frein à main électronique et au volume audio.

Sur la Passat Variant, elles n'ont jamais disparu

La nouvelle Volkswagen Passat, en revanche, semble avoir pris le chemin inverse, en regroupant toutes les principales commandes de climatisation et d'info-divertissement à l'intérieur et sous le grand écran tactile de 15 pouces.

Volkswagen Passat Variant (2024) Volkswagen Passat Variant (2015)

Même le levier de vitesse situé sur le tunnel central a cédé la place à un levier de vitesse manuel situé sur le côté droit de la colonne de direction. Le volant de la nouvelle Passat Variant, en revanche, reste fidèle, comme toujours, aux commandes physiques sur les branches du volant.

Peugeot et l'ergonomie de l'habitacle

Un bel exemple de l'évolution ergonomique du poste de conduite nous vient de Peugeot et en particulier de ses compactes historiques à trois et cinq portes, en commençant par la 205 et en passant par les 206 et 207 jusqu'à la 208 récemment mise à jour.

Peugeot 205 Peugeot 206

Comme le montrent les photos du tableau de bord, du volant, de l'instrumentation, de la console et du tunnel central, la volonté du constructeur français de simplifier et de rendre plus intuitive l'utilisation de commandes de plus en plus nombreuses et nécessaires est évidente.

Peugeot 207 Peugeot 208 (2012)

Le bond en avant réalisé avec l'i-cockpit de première génération de la Peugeot 208 2012 est particulièrement significatif, avec un volant bas et une planche de bord surélevée, alors que les commandes des principales fonctions sont toujours restées de type physique.

Peugeot 208 (2019) Peugeot 208 (2024)

L'i-cockpit de deuxième génération qui a fait ses débuts sur la 208 2019 a ensuite vu l'ajout du panneau de boutons de type piano sous l'écran tactile pour un accès rapide à certaines fonctions. Le volant conserve également les boutons physiques.

Tesla a dit adieu aux boutons, mais que font les autres ?

Pour revenir un instant aux marques qui ont fait des commandes tactiles leur cheval de bataille, on peut citer les pionniers Tesla ou Lucid.

La nouvelle Tesla Model 3, par exemple, n'a plus de bascule sur la colonne de direction, avec des boutons pour les clignotants sur la branche gauche du volant et la sélection des vitesses sur l'écran tactile, comme toutes les autres commandes.

Model 3 de Tesla (2023)

Les constructeurs chinois de voitures électriques les plus récents, tels que BYD, suivent la voie minimaliste et sans boutons de Tesla et s'appuient presque exclusivement sur l'écran du tableau de bord.

Parmi les exemples, citons la BYD Seal (qui comporte en fait plusieurs boutons physiques) ou le Volvo EX90, qui a vu le jour au sein du groupe Geely. Même la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric repose sur des commandes tactiles.

Renault 5 E-Tech Electric (2024) BYD Seal U (2024) Volvo EX90

Les marques européennes historiques telles que BMW, Mercedes et Porsche, en revanche, ne semblent pas encore décidées à adhérer pleinement à la philosophie "sans bouton" de Tesla et se trouvent actuellement au milieu du chemin en ce qui concerne les boutons physiques et les commandes tactiles. Il suffit de regarder les sièges du conducteur de la BMW Série 5, de la Porsche Taycan et de la Panamera, ou de la Mercedes EQS.

BMW Serie 5 Mercedes EQS