L'année 2023 a été marquée par un véritable boom des marques chinoises en Europe. Au cours de l'année, sept nouvelles marques sont venues s'ajouter aux 23 déjà présentes sur les listes du Vieux Continent.

Traduit en chiffres, selon l'analyse de JATO, les marques chinoises ont enregistré 322 000 unités en 2023, soit une augmentation de 79% par rapport à 2022, portant leur part de marché à un niveau record de 2,6% (1,7 % en 2022).

Cette croissance inquiète l'Union européenne qui, depuis septembre dernier, a lancé une enquête sur les subventions publiques "déloyales" accordées par Pékin à ses propres fabricants. Les résultats pourraient arriver bientôt.

Prendre de l'avance sur le calendrier

Selon Automotive News Europe, l'enquête devrait s'achever en novembre, mais l'UE pourrait imposer des droits provisoires dès le mois de juillet.

Dans un document publié le 5 mars, la Commission européenne a déclaré qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour prouver que la production chinoise de véhicules électriques était fortement subventionnée par l'État.

Yangwang, la nouvelle marque de luxe de BYD (Yangwang U8)

La Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE s'est déclarée déçue par la décision des décideurs européens et a indiqué que l'augmentation des importations en 2023 reflétait la demande croissante de véhicules électriques en Europe.

Les marques européennes telles que Volkswagen, Mini, BMW et Mercedes, qui produisent certains de leurs modèles en Chine, pourraient également être perdantes.

La situation des marques chinoises

De leur côté, certaines marques chinoises regardent avec intérêt l'Europe pour y construire des installations de production. C'est le cas de BYD, qui a présenté en décembre dernier un projet d'usine en Hongrie. Il en va de même pour SAIC, qui se tourne vers notre continent pour y implanter une future usine et donner un nouvel élan à MG.

MG3, la compacte full hybride presentée au Salon de Genève

Comme nous l'avons dit, l'avance chinoise a été significative au cours de l'année 2023. Mais il faut aussi dire que sur les 30 marques de Dragon, seules 8 ont enregistré plus de 1 000 unités, MG représentant 72% du total.

La marque contrôlée par SAIC, dont les voitures sont conçues, développées et fabriquées en Chine, a été la vedette de l'année. Le volume de MG est passé de 113 182 unités en 2022 à 231 818 unités en 2023, ce qui en fait la 20e marque la plus vendue en Europe, dépassant Cupra, Suzuki, Mini et Mazda.