Même si 2023 touche à sa fin, il n'y a pas beaucoup de nouvelles officielles concernant les nouveaux produits de Suzuki pour l'année à venir. Les indices les plus intéressants proviennent du dernier Salon international, à savoir le Tokyo Motor Show, où la marque de Hamamatsu a donné un aperçu intéressant d'un nouveau modèle, ou plutôt de deux.

Le premier, présenté comme un concept mais en réalité définitif, est la nouvelle génération de la petite Swift qui sera également la première à arriver en 2024, voire la seule que nous connaissons à ce jour.

Mais nous avons également vu une mise à jour du concept électrique eVX, derrière les formes angulaires duquel se cache probablement le prochain Vitara ou un modèle de taille similaire, même s'il est alimenté par une batterie.

Voici donc les nouveautés probables de Suzuki pour 2023 :

Suzuki Swift

Nous attendions la nouvelle Suzuki Swift dès 2023, mais il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour la voir arriver. À Tokyo, elle a montré des formes proches de celles que l'on imaginait en observant les prototypes camouflés repérés au cours des mois précédents. Suzuki a ensuite donné des informations pour le marché intérieur, sans préciser les dimensions, qui ne semblent toutefois pas très éloignées de celles de l'actuel modèle, qui mesure 3,85 mètres de long.

Nouvelle Suzuki Swift, aperçu

La nouvelle Suzuki Swift a un tableau de bord légèrement orienté vers le conducteur, un combiné d'instruments avec des cadrans traditionnels et un écran tactile de 9 pouces, et bénéficie d'une nouvelle surveillance de l'attention du conducteur avec reconnaissance faciale (DMS) et d'un régulateur de vitesse adaptatif ACC avec fonction de suivi et assistant d'embouteillage.

Sous le capot, la nouvelle Suzuki est équipée d'un nouveau moteur essence trois cylindres 1.2 Z12E, qui peut être associé à une transmission automatique de type CVT. Une version hybride légère, comme le modèle actuel, est également prévue et devrait être proposée de série en Europe.

Nom Suzuki Swift Carrosserie Berline 5 portes Moteur Essence mild hybrid Date d'arrivée Première moitié 2024 Prix À communiquer

Nouveau Suzuki Vitara

L'appeler Vitara semble même un peu prématuré, car en réalité, à ce jour, il n'y a que des spéculations sur le prochain modèle SUV compact que la société introduira pas à très court terme : le concept eVX présenté en Inde et reproposé à Tokyo montre un modèle haut et anguleux, long de 4,3 mètres et 100% électrique, suggérant un avenir alimenté par des batteries pour le cœur de la gamme Suzuki.

Photo espion Suzuki eVx

Il n'y a pas beaucoup de détails techniques, l'entreprise a parlé d'une autonomie de 500 km, mais sans donner de détails sur la taille de la batterie ou le nombre et la puissance des moteurs électriques. L'arrivée, après tout, n'est pas imminente : on parle de 2025, bien que nous nous attendions à voir quelque chose de plus proche de la version finale, comme un autre concept ou une révélation de la version de production, avant la fin de l'année 2024.