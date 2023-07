En janvier 2023, Suzuki a dévoilé le concept eVX, en avant-première, lors de l'Auto Expo 2023 à Delhi. La marque japonaise s'apprête maintenant à transformer le concept en une voiture homologuée pour la route et nous avons eu accès aux premières photos qui montrent un prototype entièrement camouflé lors d'essais par temps chaud en Europe du Sud.

Le camouflage est un peu étrange sur ce véhicule d'essai. Suzuki a mis une épaisse couche de ruban adhésif noir pour couvrir tout l'extérieur du crossover, cependant, on constate que la forme générale du modèle de production imite le concept (voir ci-dessous) et qu'il existe d'autres similitudes entre les deux, notamment l'absence de poignées de porte à l’arrière arrière et la présence d’un petit becquet.

À ce stade, nous ne pouvons pas en dire beaucoup sur les phares. Ceux du prototype semblent avoir une forme plus conventionnelle par rapport aux phares en forme de X du concept eVX. Cependant, le camouflage semble cacher des éléments de conception qui semblent être similaires au carénage du concept. L'arrière garde également ses feux arrière cachés et il sera intéressant de voir si le véhicule de production recevra une bande de lumière reliant les clusters, comme sur le concept (voir ci-dessous).

Quid du moteur et de l’autonomie ?

Suzuki reste discret sur ce qui se cache sous le capot de l'eVX. Le véhicule concept disposait d'une batterie de 60 kilowattheures pour une autonomie estimée jusqu'à 550 kilomètres avec une seule charge, mais ce nombre était basé sur le MIDC indien, qui est généralement plus généreux que les normes EPA et WLTP. Le constructeur a d’ailleurs a un accord avec Inmotive du Canada et développe conjointement une transmission à deux vitesses pour les véhicules électriques qui pourrait être utilisée dans l’eVX.

Il ne faut pas s’attendre à voir le crossover électrique avant 2025, ce qui signifie qu'il reste encore beaucoup de temps pour que d'autres prototypes soient aperçus par les photographes. Enfin, un autre constructeur automobile asiatique, KG Mobility, anciennement connu sous le nom de SsangYong a également dans ses ranges, un crossover portant le badge EVX (voir ci-dessus).