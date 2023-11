Il y a quelques semaines, la Suzuki Swift a été dévoilée sous forme de concept. Aujourd'hui, la marque japonaise dévoile les détails du modèle final sur son marché domestique.

La nouvelle voiture de Suzuki a considérablement évolué en termes de technologie et de sécurité, ce qui lui permettra de rivaliser avec la Hyundai i20 restylée, la Mazda2 Hybrid, l'Opel Corsa, la Peugeot 208, la Renault Clio et la Toyota Yaris. Elle devra également faire face à la nouvelle Citroën C3 2024, qui sera équipée de moteurs à combustion, ainsi qu'à la ë-C3 électrique.

Suzuki Swift 2024 : quel est le nouveau design ?

Esthétiquement, la nouvelle Suzuki Swift 2024 ne subit pas de transformation radicale. La face avant présente une calandre ovale avec radar intégré et des phares LED trapézoïdaux, tandis que le profil arbore un pilier "C" flottant et abandonne les poignées de porte cachées.

Ce modèle conserve ses options de personnalisation grâce à une peinture bicolore et à des feux arrière noirs qui "mordent" sur le côté de la voiture.

Dans l'habitacle, la nouvelle Suzuki Swift dispose d'un tableau de bord légèrement orienté vers le conducteur et décliné en différentes teintes. Ici, le combiné d'instruments avec des cadrans traditionnels, un système multimédia à écran tactile de 9 pouces et un volant aplati occupent le devant de la scène.

On y trouve également l'accès et le démarrage sans clé, la climatisation numérique, des inserts métalliques et divers compartiments de rangement. Les sièges ont une forme enveloppante et sont recouverts d'une sellerie à motifs géométriques.

Pour rester à la pointe de la technologie, le constructeur utilise l'application Suzuki Connect, qui offre une assistance 24 heures sur 24 et des vérifications de l'état du véhicule basées sur le smartphone. Bien entendu, elle peut être reliée à Android Auto et Apple CarPlay et ajoute une fonction d'enregistrement de la conduite.

Et sous le capot ?

Sous le capot, cette citadine embarque un nouveau moteur essence trois cylindres 1.2 Z12E, qui peut être associé à la boîte de vitesses automatique de type CVT et dispose d'une traction avant ou d'une transmission intégrale à quatre roues motrices.

La version mild hybrid ou micro-hybride utilise l'énergie en décélération pour charger la batterie et assister le moteur à combustion, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant la consommation de carburant. Cette variante portera le label ECO et bénéficiera d'un frein de stationnement électrique.

En termes de technologie, la Swift 2024 intègre le système Suzuki Safety Support : alerte de trafic transversal, alerte et assistance de trajectoire, surveillance des angles morts, caméra à 360°, freinage prédictif avec détection des piétons et des cyclistes, lecteur de panneaux de signalisation et feux de route automatiques (AHS).

Les points forts sont le nouveau moniteur d'attention du conducteur avec reconnaissance faciale (DMS) et le régulateur de vitesse adaptatif ACC avec fonction de suivi et assistant d'embouteillage. Pour l'instant, il s'agit de l'aperçu que Suzuki a montré du modèle au Japon et nous attendons des détails sur le modèle destiné à l'Europe.