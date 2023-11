Il y a presque un an jour pour jour, Dodge révélait quelques détails alléchants sur sa muscle car de nouvelle génération, la Charger Daytona SRT électrique. Depuis, c'est le silence radio chez le constructeur américain en ce qui concerne l'EV. Cependant, des informations sur les différents groupes motopropulseurs et les puissances ont circulé au cours des derniers mois. Une nouvelle rumeur provenant de The Drive affirme que le modèle le plus performant développera pas moins de 880 chevaux grâce à son groupe motopropulseur électrique.

900 chevaux pour la Charger la plus puissante...

Il est important de noter qu'il s'agit pour l'instant d'une information non confirmée. Nous avons contacté Dodge pour poser nos propres questions à ce sujet, mais nous n'avons pas encore reçu de réponse. Attendez-vous à une mise à jour de notre part dès que nous aurons des nouvelles, mais cela dit, une puissance de 880 ch n'est certainement pas à exclure. Dodge a déjà confirmé que la Charger Daytona SRT Banshee, l'équivalent électrique de l'actuelle Charger Hellcat, atteindra ou dépassera les 800 ch dans sa forme la plus puissante.

Le constructeur américain a également confirmé que les modèles Banshee utiliseront un système de 800 volts avec trois options de puissance différentes. Cette puissance sera exploitée par au moins deux moteurs, voire trois, comme sur les Tesla Model S Plaid et Lucid Air Sapphire. La Charger Daytona SRT Concept a été présentée avec une transmission intégrale et il n'y a aucune raison de penser que les versions de série de la Banshee ne suivront pas cette voie.

... Et 400 chevaux pour l'entrée de gamme

En plus des rumeurs faisant état de près de 900 ch pour la Dodge Charger électrique la plus puissante, The Drive cite une source anonyme affirmant que la version d'entrée de gamme dispose d'un peu plus de 400 ch. Ce chiffre est légèrement inférieur à la puissance "potentielle" de 455 ch annoncée par Dodge il y a un an lors du SEMA Show 2022. La source mentionne également trois versions de Charger EV au total, deux fonctionnant avec une architecture 400V et une seule Banshee à 800V. Cette information est également en contradiction avec l'annonce officielle de l'année dernière qui mentionnait six niveaux de puissance différents pour les versions inférieures à la Banshee, allant de 455 ch à 670 ch.

Un avenir thermique envisageable pour la Charger ?

Et puis il y a les rumeurs d'une nouvelle génération de Dodge Charger à moteur thermique vendue en même temps que le véhicule électrique. Il s'agit là encore d'un conflit entre les rapports officiels et les rumeurs, puisqu'un porte-parole de Dodge nous a précédemment déclaré que la prochaine génération de Charger ne serait qu'une EV. Depuis, de nombreux rapports ont fait surface, affirmant qu'il existe un plan pour proposer le moteur Hurricane à six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur avec différentes puissances. Curieusement, lorsque nous avons posé une seconde fois la question sur les rumeurs persistantes concernant le moteur à combustion, Dodge a répondu par un simple "no comment".

Quoi qu'il en soit, l'avenir de Dodge est toujours fait de muscle cars très puissantes. Quant à la puissance exacte, elle ne sera probablement pas connue avant la présentation officielle.