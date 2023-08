Qui aurait cru un jour que les Dodge Charger et Challenger deviendraient des voitures électriques ? C’est pourtant ce qui risque d’arriver et c’est vraiment regrettable mais cela signifie-t-il vraiment la fin du moteur à combustion pour ces deux modèles ?

Étonnamment, Dodge reste assez silencieux sur le sujet. Un porte-parole de Dodge avait confirmé à Motor1.com (en juillet 2022) que la Charger de nouvelle génération était terminée ne serait plus une voiture thermique. Plus précisément, la citation était la suivante : "Les Charger et Challenger actuelles vont disparaître pour laisser place à une nouvelle génération 100% électrique."

Mais ça, c’était avant la présentation du concept Dodge Charger Daytona SRT électrique et son amplificateur de bruit (qui imite le son d’un V8), sans même parler de la Ford Mustang de nouvelle génération et de son absence totale d'électrification. Puis vint l’abandon de la Chevrolet Camaro et l’apparition de la Mustang GTD et son V8 de 5.2L produisant 800 chevaux.

Un six-cylindres en sauveur du moteur thermique ?

Vous l’aurez compris, beaucoup de choses se sont passées depuis et les rumeurs sur concernants les moteurs à combustion ont persisté. Un récent papier Mopar Insiders a retenu notre attention car il trace une ligne claire entre la Dodge Charger de nouvelle génération et la Charger Daytona. L’article affirme que la Charger Daytona sera uniquement électrique, et nous savons déjà qu'il y aura plusieurs versions Daytona avec différents niveaux de puissances qui mèneront jusqu’à la Banshee, haut de gamme.

Dans la version supérieure, on pourrait retrouver le six cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres actuellement disponible dans le Jeep Grand Wagoneer et qui, selon les rumeurs, se trouverait sous le capot du pick-up Ram restylé. Il développe 510 chevaux, soit plus que toutes les versions Charger de la génération actuelle, à l'exception des Hellcat.

Cela suffirait à donner pas mal de punch à l’américaine, tout en étant un peu plus efficace et économe à la pompe. De plus, cela permettrait à Dodge de conserver une offre à combustion, dans la gamme, pour les personnes qui ne sont pas prêtes à passer au tout électrique.

Mais attention, tout ceci n’est pas officiel et jusqu’à présent, Dodge préfère rester discret. Mais des informations pourraient nous parvenir dans quelques semaines seulement. En effet, la société mère de Dodge, Stellantis, fera au moins une révélation majeure au Salon international de l'auto de l'Amérique du Nord 2023 à Détroit, qui ouvrira ses portes au public le 16 septembre.