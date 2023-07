Depuis des décennies, Mopar propose des mises à niveau pour les véhicules Chrysler, Jeep et Dodge. 2023 ne fait pas exception, mais ces versions ont un goût légèrement amer. La Dodge Charger et la Challenger telles que nous les connaissons n’existeront plus l'année prochaine et c’est pourquoi Mopar leur accorde une dernière danse. Et pour rendre cette édition encore plus spécial, il n'y a pas une, mais deux.

Appelés simplement Dodge Challenger et Charger Mopar 2023, c'est la première fois que deux modèles sont proposés en édition spéciale au même moment. Ces voitures sont dotés du pack de carrosserie R / T Scat Pack Widebody et cela signifie qu’un V8 de 6,4 litres Hemi se trouve sous le capot. Les mises à niveau Mopar sont uniquement esthétiques, de sorte que le moteur à aspiration naturelle conserve sa puissance standard de 485 chevaux.

La transmission manuelle à six vitesses est de série sur la Challenger, avec la boîte automatique à huit vitesses en option. La Charger est uniquement automatique et les deux voitures sont dotées d’une suspension de compétition Widebody avec des freins Brembo à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. Cependant, les étriers reçoivent une couche spéciale de bleu Mopar par rapport au noir Dodge typique. Elles sont équipées de roues de 20 pouces avec des pneus de la série 305/35.

Des muscles cars uniquement destinées aux américains

Comme pour les autres modifications de l'édition spéciale, une épaisse bande noire mate est ajoutée, ponctuée de petites rayures bleues sur les bords. Vous trouvez plus de bleu dans la calandre avec un badge Mopar sur mesure, et à l'arrière, il y a un becquet en fibre de carbone exclusif à ces modèles en édition spéciale. À l'intérieur, vous trouverez le sigle Mopar supplémentaire sur les tapis de sol et sur le tableau de bord, ce dernier comprenant un numéro de série.

La production est limitée à 440 exemplaires au total, soit 220 de chaque. 200 seront livrées aux acheteurs provenant des États-Unis et 20 au Canada. Voici ce qu’a déclaré le patron de Mopar North America, Mike Koval.

"Nos muscle cars emblématiques à deux et quatre portes de Dodge sont des véhicules parfaits pour poursuivre notre tradition annuelle d'offrir des ensembles exclusifs, axés sur la performance et à faible volume. Quant à la qualité des performances de nos pièces, elles ont été testés et soutenus par l'usine de Mopar Custom Shop"

Le pack Mopar Special Edition ajoute 3 995 $ au prix de la Charger et de la Challenger Scat Pack Widebody 2023. La Challenger est la moins cher des deux, avec un prix de départ de 55 855 $ alors que la Charger commence à 57 920 $.

La production débutera en septembre pour des livraisons prévues en octobre. Quant à la production globale de la génération actuelle de Dodge Charger et Challenger, elle se termine en décembre.