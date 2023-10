Avec une présence sur le marché depuis 2016, il était temps pour la Citroën C3, actuelle, de laisser la place à la quatrième génération. Bien que la voiture soit dévoilée au public aujourd’hui, Motor1 était présent, le jeudi 5 octobre, à Saint-Denis, pour l’avant première de la version électrique. Prix avantageux, nouveaux objectifs et motorisations : voici tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles C3 et Ë-C3.

Malgré l'accent mis sur l'électrique, la C3 thermique existera toujours.

Vers la démocratisation de l’électrique ?

La Citroën C3 représente un modèle important dans l’histoire de la marque. Le modèle existe depuis 2002 et cette voiture a représenté 30% des ventes du constructeur en 2022. La firme française doit donc viser gros pour cette nouvelle génération et comme la plupart des constructeurs, l’accent est mis sur la course à l’électrique.

Vous pouvez acheter des petits kits de couleurs pour mieux personnaliser votre C3/Ë-C3. Ils seront vendus par lots de 4 pour la somme de 50 €.

À l’arrivée dans la salle d’exposition, les quelques journalistes présents sur place sont accueillis par Thierry Blanchard, le "Brand Product Manager" du segment B de Citroën (autrement dit, le "père" de la C3), et l’équipe du design. On découvre trois exemplaires de couleurs différentes (bleu, blanc, rouge évidemment), tous étant des Ë-C3. Citroën en a décidé ainsi car la marque française se dit en retard, sur l’électrisation, dans le segment B.

Ce petit appendice aéro se situe juste devant les roues avant.

Bien que la communication soit orientée sur l’électrique, les modèles C3 et Ë-C3 sont parfaitement identiques, mis à part sous le capot. Pour preuve, la nouvelle voiture possède des prises d’air à l’avant. Ce trait de design est inutile sur la version électrique mais il demeure tout de même en place pour ne pas se compliquer la vie.

Parlons de l’aspect justement, cette nouvelle génération ressemble à la précédente C3 (en particulier la CC21 vendue en Inde) mais elle prend l’allure d’un petit SUV avec sa forme cubique et surélevée.

La Citroën CC21 a été conçue pour les marchés émergents.

Citroën mise notamment sur la carrosserie et le toit en bi-ton. De nos jours, 65% des C3 se vendent en bi-ton et la marque aux chevrons ambitionne d’atteindre les 80% avec cette quatrième génération. Sur les trois niveaux de finitions prévus, deux seront en bi-ton de série (seule la finition You s’en dispense). C’est aussi le premier véhicule, de série, du constructeur français à porter le nouveau logo.

Cependant, malgré une face avant revue, il n’y a rien de révolutionnaire à se mettre sous la dent et on reste sur sa faim bien que Thierry Blanchard semble satisfait de cette nouvelle création et affirme les objectifs de la C3/Ë-C3 :

"L’idée, ce n’est pas juste de concevoir une jolie voiture. Nous voulons répondre aux évolutions du marché, à l’inflation des prix que nous vivons tous en ce moment. La transition énergétique est également importante et il y a eu une véritable prise de conscience, à ce niveau, dans ce véhicule."

La deuxième voiture du foyer

La C3 se veut pratique pour l’usage au quotidien. Ainsi, la garde au sol a été réhaussée de 30mm et la position de conduite est plus haute (+ 30mm également) pour offrir une meilleure visibilité et faciliter les manœuvres. Mais surtout, la voiture reste compacte puisque sa largeur est identique à l’actuelle C3 (soit environ 1,75 mètre) et elle dépasse à peine les 4 mètres de long (contre 3,99 mètres pour la troisième génération).

Il y a une bonne sensation d'espace à l'intérieur.

L’intérieur est assez simple mais se dote du programme Advanced Comfort avec des sièges rembourrés. Au-dessus du volant, l’ensemble des instruments (compteur de vitesse etc) est remplacé par une fine lame à la base du pare-brise qui fait l’effet d’un affichage tête haute.

La couleur du toit peut être modifiée pour faire ressortir le reste de la voiture (ex : un toit blanc pour une C3 bleue ou un toit noir pour un modèle rouge).

On trouve également un écran multimédia de 10,25 pouces sur la finition supérieure tandis que la version You se dote d’une plateforme de connexion à partir de son smartphone via une application. À l’arrière, le coffre a une capacité de 310 litres, soit 10L de plus que la C3 précédente. Thierry Blanchard explique la place de ce véhicule au sein d’un foyer :

"De nos jours, dans le segment B, 50% des clients sont multi-motorisés. Il s’agit souvent de la deuxième ou troisième voiture du foyer donc ce véhicule représente l’engin du quotidien pour emmener les enfants à l’école ou pour aller travailler. Cette voiture coche toutes les cases en terme d’usage."

Côté moteur, la version électrique reçoit un bloc de 83 kW (soit 113 ch), ce qui permet une vitesse maximale limitée à 135 km/h. Le 0 à 100 km/h est atteint en environ 11 secondes. Son autonomie est de seulement 320 km/h, soit un peu moins que la moyenne de cette catégorie, mais cela reste bien plus élevé qu’une Dacia Spring et ses 230km d’autonomie.

Vous pouvez obtenir des jantes de 16 ou 17 pouces.

Le plein d’énergie passe de 20 à 80 % en 26 minutes tandis qu’en courant alternatif, il y a un chargeur embarqué 7 kW en série et de 11 kW, en option. La C3 thermique se pare d’un moteur PureTech (essence) de 100ch.

La Dacia Spring dans le viseur

Cette citadine électrique devrait démarrer sous la barre des 25 000 € (sans les aides du gouvernement) soit bien moins cher la Peugeot e-208 (35 300 €) ou l’Opel Corsa électrique (36 050 €). La seule voiture à proposer un tel tarif sur le marché français est la Dacia Spring avec ses 20 800 €, au minimum.

On vous souhaite de vous amuser dans cette Citroën.

Grâce au bonus écologique actuel, la Dacia Spring passe même à 15 800 € mais cette aide qui va être revu en 2024, sera désormais conditionnée à l'impact environnemental de la production des voitures électriques. Or, la Spring, qui est produite en Chine, devrait donc perdre son bonus écologique à compter du 1er janvier prochain ce qui devrait laisser le champ libre à la Ë-C3, qui devrait être produite en Slovaquie.

Les versions thermiques et électriques de la C3 seront commercialisées aux environs de mars 2024 (bien que la date exacte n’ait pas encore été décidée), et elles seront suivies par le nouveau C3 Aircross, durant l’été.