La Dacia Sandero continue de se vendre comme des petits pains, grâce à ses dimensions compactes et à ses prix compétitifs. Une philosophie qui a fait le succès de la marque et qui est également suivie par la Citroën C3 qui, avec la nouvelle génération, a changé sur tous les plans.

Deux petites citadines qui ne dédaignent pas les longs trajets, avec juste ce qu'il faut de technologie pour ne pas trop peser sur le prix. Nous les opposons aujourd'hui pour mettre en évidence leurs points communs et leurs différences.

L'extérieur

La Dacia Sandero a les lignes d'une petite voiture classique et avec les différentes évolutions esthétiques, elle est moderne et séduisante, notamment grâce à la face avant avec des feux à LEDs reprenant la signature lumineuse classique de Dacia en forme de Y. L'introduction du nouveau logo a également joué un rôle important dans le rafraîchissement du design de la face avant. Les formes générales sont cohérentes afin de ne pas sacrifier l'espace intérieur.

Côté look, la Dacia Sandero peut être choisie en version Streetway, celle qui a une vocation plus urbaine, ou en finition Stepway, qui fait un clin d'œil à l'univers des SUV et des crossovers, avec des barres de toit et des protections plastiques sur la carrosserie.

La Citroën C3 2024 joue davantage sur le style extérieur, influencé en partie par le concept Oli présenté il y a quelques années. Une carrosserie effilée, un arrière pratiquement perpendiculaire et une allure de petit crossover qui ne fait jamais de mal.

Il est possible de personnaliser l'extérieur en choisissant des couleurs bicolores pour la carrosserie et le toit, et les blocs optiques avant ont un design minimaliste, avec une signature lumineuse en forme de C.

Dacia Sandero Streetway Citroen C3

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Dacia Sandero 4,08 mètres 1,84 mètre 1,49 mètre 2,6 mètres Citroën C3 4,01 mètres 1,75 mètre 1,57 mètre n.d.

Intérieur

À une époque dominée par des écrans toujours plus grands et plus nombreux, la version de base de la Dacia Sandero est totalement analogique. Le seul écran est celui de l'ordinateur de bord. Au centre du tableau de bord, en effet, se trouve un petit tiroir qui, une fois ouvert, sert de support au smartphone, à connecter via Bluetooth à la voiture pour gérer l'audio, les appels téléphoniques et la navigation. En bref, ce dont nous avons besoin est toujours dans notre poche. Les versions les plus équipées, en revanche, sont dotées d'un écran tactile de 8 pouces, simple dans son graphisme, mais riche en fonctionnalités.

L'espace ne manque pas: à l'arrière, on peut se tenir confortablement assis et le tunnel central est pratiquement absent. Il n'y a évidemment pas de bouches d'air conditionné dans l'accoudoir arrière, où il n'y a qu'une prise 12 volts. Le coffre est résolument généreux : 410 à 1 455 litres de capacité.

Les plastiques sont pratiquement tous rigides, mais ne pensez pas à la qualité des Dacia d'il y a 15 ans. L'assemblage est bon.

Dacia Sandero, l'intérieur sans écran central Dacia Sandero, l'intérieur avec écran 8 pouces

La Citroën C3 2024 adopte également un style minimaliste dans sa version de base, avec un support pour smartphone qui devient le centre de contrôle des différentes fonctions. La version haut de gamme, en revanche, dispose d'un écran tactile de 10,25 pouces. L'instrumentation est numérique, placée dans un mince cadre surélevé, avec des informations de base.

Le dossier est confortable, surtout en hauteur, et le dessin des sièges est régulier, sans sacrifier ceux du milieu. Il n'y a qu'une prise 12 volts et au dos des sièges avant il y a deux petites poches pour ranger les smartphones. Le coffre est plus petit que dans la Sandero, avec une capacité minimale de 310 litres.

Citroën C3, l'intérieur sans écran central Citroën C3, l'intérieur avec l'écran 10,25 pouces

Modèle Instrumentation numérique Ecran central Coffre Dacia Sandero n.d. 8" 410/1.455 Litres Citroën C3 n.d. 10,25" 310/n.d. Litres

Moteurs

La Dacia Sandero est disponible avec des moteurs à essence et GPL (la petite voiture roumaine est depuis longtemps un best-seller dans ce domaine), mais aucune unité électrifiée n'est disponible. Les motorisations à batterie devront attendre la nouvelle génération, prévue pour 2027. Les puissances s'échelonnent de 67 à 101 ch, avec un choix réduit au seul trois cylindres essence 1.0.

La nouvelle Citroën C3, quant à elle, est disponible soit avec le 1.2 essence de 100 ch, soit en version électrique, animée par un groupe motopropulseur de 113 ch, avec une autonomie annoncée de 320 km.

Dacia Sandero Streetway Citroen C3

Modèle Essence GPL Électrique Dacia Sandero 1.0 67 CV

1.0 90 CV 1.0 101 CV n.d. Citroën C3 1.2 100 CV n.d. 113 CV

Prix

Le véritable point fort des deux modèles.

La Dacia Sandero est proposée à partir de 12 240 euros pour la Streetway et 15 200 euros pour la Stepway, avec de série le régulateur de vitesse, la prise USB à l'avant, les radars de stationnement arrière et le freinage automatique d'urgence.

La Citroën C3 2024, quant à elle, est proposée à partir de 14 990 euros pour la version essence et 23 320 euros pour la version électrique. L'équipement de série comprend la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse, la surveillance de la fatigue du conducteur, les capteurs arrière et les commandes au volant.