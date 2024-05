La Dacia Sandero RS est désormais commercialisée au Brésil sous la marque Renault. Ce modèle appartenait à la deuxième génération du véhicule et possède un moteur essence atmosphérique de 2 litres et 150 ch, plutôt intéressant.

Mais si vous avez envie de mieux, pourquoi ne pas laisser tenter par la Dacia Sandero RS 2024 ? La voici mais uniquement au format numérique, afin que vous puissiez vous familiariser avec ce qui serait la voiture de sport la moins chère du marché.

Le constructeur roumain a transformé le modeste utilitaire en une voiture qui peu désormais attirer l'attention. Ce n'est pas pour rien qu'elle intègre une multitude d'éléments particuliers que vous pouvez voir dans la vidéo à la fin de cet article.

Galerie: Renault Sandero RS Finale

Un regard sympathique

La Sandero RS 2024 présente une garde au sol réduite et des passages de roues légèrement surdimensionnés. L'ajout d'éléments rouges contrastés est une bonne idée, tout comme les pare-chocs sportifs et les belles jantes en alliage à rayons en V.

Les freins ont été améliorés pour correspondre aux performances de la voiture. À l'arrière, on ne peut manquer le diffuseur prononcé ainsi que les deux sorties d'échappement de forme ovale.

La voiture va continuer à utiliser une forme à cinq portes (celle à trois portes a presque disparu) et ne devrait presque rien perdre en termes de praticité. Ainsi, comme la Sandero classique, ce véhicule va continuer à offrir assez d'espace à l'arrière, ainsi qu'un volume de coffre d'environ 300 litres.

La voiture de sport qui se veut abordable

Quel moteur conviendrait à cette voiture de sport abordable ? On se contentera du moteur essence 1.3 TCe turbocompressé de 158 ch, qui, avec une hybridation légère, s'accompagne d'une boîte de vitesses manuelle (tant mieux), mais une transmission automatique à double embrayage à sept rapports d'origine Renault ne faire pas de mal non plus.

Et si l'on mettait la cerise sur le gâteau avec un prix hypothétique de 20 000 €, il ne pourrait y avoir de meilleure fin !