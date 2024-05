L'idée de cette comparaison entre ces trois SUV nous est venue après la première mondiale du nouveau Renault Symbioz. Beaucoup de similitudes visuelles ont été observées avec le Nissan Qashqai et le Dacia Duster. En fait, le Symbioz est probablement conçu pour ne rien céder au Qashqai et au nouveau Duster dans le segment.

Il est donc temps de faire une première rencontre virtuelle. Le Renault Symbioz et le Dacia Duster sont des modèles entièrement nouveaux, tandis que le Nissan Qashqai a récemment subi un important lifting, non sans raison. Le Symbioz utilise la plateforme CMF-B du groupe Renault dédiée aux citadines et aux SUV urbains et sur laquelle la petite Clio est également basée. Dacia applique toutefois une sorte de variante allégée afin de rester bon marché. Le Qashqai, lui, utilise la plateforme CMF-C dédiée aux véhicules compactes.

Extérieur et dimensions

Examinons d'abord les trois SUV compacts de profil, afin de découvrir d'éventuelles similitudes.

Dacia Duster (2024) Nissan Qashqai (2024) Renault Symbioz (2024)

Le Dacia est le plus original avec ses poignées de porte arrière cachées, mais aussi son pare-brise plus incliné et ses applications en plastique non peint. De profil, on remarque des points communs entre Renault et Nissan, comme le design des vitres latérales. Le Symbioz mise sur un montant C peint dans la couleur de la carrosserie, le Qashqai essaie de l'intégrer davantage dans la ligne des fenêtres.

En ce qui concerne les dimensions, le Symbioz et le Qashqai sont également plus proches, le Duster est plus court, mais un peu plus large. Sur ce point, il est dépassé par le Qashqai. En revanche, le volume du coffre est à peu près le même pour tous.

Dimensions Renault Symbioz Dacia Duster (2024) Nissan Qashqai (2024) Longueur 4.413 mm 4.343 mm 4.425 mm Largeur 1.797 mm 1.813 mm 1.835 mm Hauteur 1.575 mm 1.661 mm (avec rails de toit) 1.625 mm Empattement 2.638 mm 2.657 mm 2.665 mm Garde au sol 169 mm 217 mm maximum n.b. Poids à vide env. 1.500 kg 1.341 -1.465 kg 1.405 - 1.699 kg Volume du coffre 492 - 1.582 litres 517 - 1.609 litres 504 - 1.593 litres

Intérieur

Venons-en aux intérieurs et aux cockpits du trio de comparaison. Dans le Symbioz, la banquette arrière peut coulisser longitudinalement de 16 centimètres, de sorte que les passagers arrière profitent d'un espace aux genoux pouvant atteindre 221 millimètres.

Dacia Duster (2024) Nissan Qashqai (2024) Renault Symbioz (2024)

On voit ici une plus grande autonomie qu'à l'extérieur. Le Dacia mise naturellement sur plus de plastique dur, tandis que chez Nissan, la poignée de porte et les boutons de lève-vitre se fondent en une seule unité. La différence la plus frappante chez Renault est son écran tactile central placé de chant. Ce qui nous amène immédiatement au point suivant...

Connectivité

L'écran tactile vertical central de 10,4 pouces (sur toutes les versions) est bien connu de Renault. De plus, un écran de 10,3 pouces affiche les informations de conduite, y compris les indications de navigation. Déjà dans la version Techno, le Symbioz dispose du système multimédia OpenR Link avec Google intégré, basé sur Android Automotive 12.

Le Qashqai intègre également Google. Ici, le cockpit numérique et l'écran central sont au format 12,3 pouces. Le Duster renonce à Google, il est le seul du trio à être disponible dans sa version de base avec des instruments analogiques. Pour le reste, on regarde un écran de 7 pouces, l'écran tactile à côté fait 10 pouces. Comme pour les autres, il est possible d'y intégrer un smartphone sans fil.

Propulsions

Les groupes motopropulseurs du nouveau Nissan Qashqai sont repris tels quels du modèle pré-Facelift. Cela signifie qu'il y a un moteur essence 1,3 litre turbo avec technologie mild-hybrid et une puissance de 140 ou 158 ch (ce dernier également avec boîte automatique Xtronic et transmission intégrale en option) ainsi que la propulsion E-Power qui combine la propulsion électrique pure de 190 ch avec un moteur à essence comme générateur de bord. Dans ce cas, seules les roues avant sont alimentées en puissance via une transmission à variation continue.

Moteurs Essence Diesel Hybride Renault Symbioz n.b. - 145 CH Dacia Duster 100 ch (GPL)/ 130 ch (aussi 4x4) - 140 CH Nissan Qashqai 140 ch / 158 ch (également 4x4) - 190 CH

Le Renault Symbioz ne dispose pour l'instant que de la propulsion hybride E-Tech 145, mais d'autres moteurs à essence "normaux" devraient suivre. Il ne faut pas compter sur un diesel. Le système hybride associe deux moteurs électriques, un moteur de 36 kW et un générateur haute tension (HSG) de 18 kW, à un moteur essence quatre cylindres de 69 kW/94 ch de 1,6 litre, couplé à une boîte de vitesses intelligente multi-mode sans embrayage et à une batterie de 1,2 kWh.

Tout à fait similaire, mais d'une puissance de 140 ch, est la propulsion du Duster hybride, le seul modèle de la gamme à être équipé d'une boîte automatique. Tous les autres Duster sont équipés d'une boîte manuelle à six vitesses et de moteurs turbo : le bivalent ECO-G de 100 ch ou le mild hybrid de 130 ch. Ce dernier est disponible en option avec la transmission intégrale. On ne sait pas encore si le Symbioz sera également disponible en 4x4.

Prix

Le prix du Symbioz n'a pas encore été fixé. Nissan n'a pas non plus encore communiqué les prix du Qashqai restylé. Jusqu'à présent, la fourchette en France allait de 32 200 euros à 47 700 euros. Nous situerions également le Symbioz quelque part dans cette fourchette. Le Duster se situe nettement en dessous : Entre 19 690 et 28 100 euros, selon l'équipement et le moteur.