Le nouveau Dacia Duster 2024 va bouleverser les bases du segment des SUV. Qu'il s'agisse de son design, de sa technologie ou de ses motorisations labellisées Eco. Le nouveau SUV Dacia ne manque pas d'arguments.

En effet, la troisième génération de Dacia Duster s'apprête à révolutionner le marché dans les mois à venir. Situé dans le segment des SUV urbains, il peut être considéré comme très proche de certains SUV compacts, tels que le SEAT Ateca et le Skoda Karoq. Il pourrait donc être considéré comme une sorte de "B-SUV Plus" ou, en d'autres termes, comme un grand SUV citadin.

Ce positionnement astucieux n'est pas sans rappeler des modèles comme le Honda HR-V, le Hyundai KONA ou la MG ZS. De plus, avec une longueur de 4,34 mètres, le nouveau Dacia Duster fait presque jeu égal avec le Toyota C-HR (4,36 m de long).

Dacia Duster 2024 : découvrez les nouvelles couleurs

Quoi qu'il en soit, le SUV roumain présente une esthétique frappante, qui ne manquera pas de séduire les clients. Mais chez Motor1.com, nous voulons donner plus de détails à nos lecteurs, et c'est pourquoi nous vous présentons des images très spéciales.

C'est la gamme de couleurs du Dacia Duster 2024. D'après les informations auxquelles nous avons eu accès, ce modèle proposera sept teintes : gris schiste, kaki lichen, brun terracotta, blanc glacier, gris schiste, noir nacré et vert cèdre. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une variété qui met l'accent sur son caractère tout-terrain.

Galerie: Couleurs Dacia Duster 2024

9 Photos

La gamme mécanique porte toujours le label DGT Eco. Elle commence avec le moteur bicarburation 1.0 ECO-G de 100 ch, capable de fonctionner à l'essence et au GPL. Au-dessus, nous avons le 1.2 TCe Mild Hybrid 48V, également à trois cylindres, mais avec une puissance de 130 ch ; il est disponible en traction avant et en 4 roues motrices.

Il existe également une intéressante version 1.6 Hybride de 140 ch, qui est associée à une boîte de vitesses automatique multimode. Dans ce cas, il s'agit de la même mécanique hybride que celle du Dacia Jogger, dont nous vous avons présenté l'offre il y a quelques jours.

Le nouveau Dacia Duster se décline en quatre niveaux de finition : Essential, Expression, Journey et Extreme. Dès la version la plus simple, il est équipé de six airbags, de la climatisation, de barres de toit, du Bluetooth, de phares à LED, d'un ordinateur de bord, de capteurs d'éclairage et de stationnement, d'un support pour smartphone, d'une prise USB et d'un volant multifonctions.

Il a également considérablement évolué en termes de sécurité. Elle intègre l'alerte et l'assistance au maintien de la trajectoire, la détection de la fatigue, le freinage d'urgence autonome, l'appel SOS, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur/limiteur de vitesse.

Prix du nouveau Dacia Duster 2024 en France :