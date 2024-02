Le nouveau Hyundai Kona de deuxième génération, lancé l'année dernière, a déjà fait l'objet de notre test de consommation de carburant, mais uniquement dans sa version hybride complète.

Aujourd'hui, nous complétons la gamme hybride du SUV coréen avec un test de consommation en conditions réelles du Kona mild hybrid équipé du moteur 1.0 turbo essence de 120 ch. Le résultat du test de 360 km, de Rome à Forlì, donne une moyenne de 5,20 l/100 km (19,23 km/l), avec une dépense de 33,68 euros pour l'essence utilisée sur le trajet.

En dessous de la moyenne en termes d'efficacité

Avec cette efficacité énergétique, le Hyundai Kona équipé du moteur mild hybrid se classe en dessous de la moyenne dans le classement global de la consommation de carburant en conditions réelles, dépassant toutefois dans la catégorie des voitures à essence d'autres SUV comme le Renault Austral mild hybrid 160 (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), le Jeep Compass 1.3 turbo T4 150 ch DDCT 4x2 (5,45 l/100 km - 18,3 km/l), le Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip automatique (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) et le Nissan Qashqai mild hybrid 158 ch Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l).

Hyundai Kona

D'autres SUV et crossovers mild hybrid à essence comme le Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD automatique (5,05 l/100 km - 19,8 km/l), l'Alfa Romeo Tonale 1.5 hybride 160 TCT (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), le Ford Puma 1.0 EcoBoost hybride 155 ch manuel (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), le Mazda CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 ch (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), le Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT MHEV (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) et le Fiat 500X 1.5 T4 hybride 130 ch DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Spacieux et confortable, mais avec une boîte manuelle

La voiture testée était un Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120 ch, version haut de gamme équipée en Italie d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, de jantes en alliage de 18 pouces, d'un toit ouvrant, de sièges avant à réglage électrique, d'un blind view monitor et d'un système audio Bose premium. La présence d'une peinture métallisée moyennant un supplément porte le prix catalogue à 33 500 euros. À noter qu'en France, seules les versions full hybrid et électrique sont proposées à la vente.

Hyundai Kona, l'intérieur

Nous avons apprécié l'excellente capacité de chargement et le confort du Kona, ainsi que l'abondance des équipements en termes d'aides à la conduite et de systèmes de sécurité. Les performances sont correctes, mais sans prétention sportive, alors que l'excellente boîte manuelle, avec sa maniabilité toujours précise, nous aurait peut-être fait préférer une boîte automatique.

Au quotidien, elle ne consomme pas trop

Dans les situations de conduite les plus courantes, le Hyundai Kona mild hybrid 48 volts affiche des niveaux de consommation qui ne sont pas vraiment records, mais qui ne sont pas non plus inquiétants.

Le réservoir d'essence de 47 litres est suffisant pour assurer une autonomie d'au moins 600 km avec un plein, avec des pointes à plus de 1 000 km uniquement en adoptant un style de conduite économique très prudent.

Hyundai Kona, vue arrière

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 6,7 l/100 km (14,9 km/l)

700 km d'autonomie théorique

700 km d'autonomie théorique Autoroute : 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

625 km d'autonomie théorique

625 km d'autonomie théorique Économie : 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

1 118 km d'autonomie théorique

La fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120 ch manuel Hybride

(essence) 88,30 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 1 320 kg 128 g/km

Données

Voiture : Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120 ch manuel

Prix de base : 32 800 euros (en Italie)

Date du test : 24/01/2024

Météo (départ/arrivée) : Clair, 14°/Clair, 4°

Prix du carburant : 1,799 euro/l (essence)

Kilométrage du test : 848

Kilométrage total au début du test : 3 289

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 79 km/h

Pneumatiques : Michelin Pilot Alpin 5 - 215/55 R18 99V XL M+S (UE: C, B, 70 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 5,20 l/100 km (19,23 km/l)

Ordinateur de bord : 5,3 l/100 km

À la pompe : 5,1 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 33,68 euros

Dépenses mensuelles : 74,84 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 214 km

Distance parcourue avec un plein : 904 km