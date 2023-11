Le Suzuki Vitara est désormais disponible en tant que modèle spécial limité "Grand Large" avec une peinture bicolore exclusive et des finitions noires mates. Le SUV compact est disponible à partir de 23 590 euros mais dans une série limitée à 750 exemplaires.

Avec le nom Grand Large, Suzuki veut ainsi symboliser son attachement à la mer, car le constructeur s'engage par exemple dans le Clean Ocean Project, où les microparticules de plastiques sont collectées à l'aide de dispositifs innovants installés dans certains moteurs hors-bord.

De plus, Suzuki a été un partenaire de longue date de certaines épreuves de voile, dont les prestigieuses Solitaire du Figaro et Route du Rhum, et s'occupe également de la fabrication de moteurs hors-bord depuis 1965. Parlons également de Suzuki Allemagne, qui est actif en tant que sponsor dans le triathlon, dont la natation est l'une des trois disciplines.

Le modèle de Suzuki est peint en bleu foncé "Sphere Blue Pearl", tandis que le toit du Vitara est peint en "Galactic Gray" métallisé. De plus, des finitions noires mates à l'extérieur mettent davantage en valeur le véhicule.

Du côté de la motorisation, les clients ont le choix dans ce Vitara entre le moteur 1,4 litre essence de 129 ch, associé à un système mild-hybrid 48V et à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, ou la variante entièrement hybride de 1,5 litre pour 115 ch (102 ch pour le bloc thermique et 33 ch pour l'unité électrique) couplée à une boîte robotisée AGS à 6 rapports. À noter que quelle que soit la motorisation, le Suzuki Vitara Grand Large est disponible en version traction ou transmission intégrale.

L'équipement de sécurité de série comprend une multitude de systèmes et d'aides, dont l'assistance active au freinage, un système d'aide au maintien de la trajectoire, un système de lecture des panneaux de signalisation, un une détection d'angles morts, ou encore une caméra de recul.

Le Suzuki Vitara Grand Large, dont le prix varie entre 23 590 euros et 28 590 euros selon les motorisations, comprend notamment un système audio avec écran tactile 7" et connexion Smartphone (Apple CarPlay et Android Auto), les sièges avant chauffants et des feux à LED.