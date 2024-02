Les berlinettes huit cylindres de Ferrari constituent depuis longtemps un élément fondamental de l'identité de l'entreprise, servant à présenter son offre de voitures de sport. À partir de 1975, la 308 GTB, une convention de dénomination à trois chiffres souvent complétée par des consonnes de signature, a acquis une renommée comme le premier mot de la haute performance italienne.

Rompant avec ce schéma pour la première fois depuis, un nouveau modèle, le F8 Tributo, donne visage à la prochaine génération de V8 du Cheval Cabré. La puissance de 710 chevaux correspondait aux performances de son prédécesseur, tandis que les raffinements stylistiques ont permis d'améliorer l'aérodynamisme et la gravité visuelle.

Disponible en configuration toit fixe ou Spider, la F8 a mis en œuvre des équipements auparavant réservés aux spéciales sur piste de production tardive. Son moteur biturbo de 3,9 L est arrivé avec une ligne de base semblable à la version Pista de la 488, vantant une vitesse de pointe de 211 mph (soit environ 340 km/h). Au total, la nouvelle voiture a perdu 80 livres (soit 36 kg) par rapport à la 488 GTB qu'elle a remplacée, a revendiqué une amélioration de 10 % de l'efficacité aérodynamique et a bénéficié d'un réglage itératif du châssis.

Spécifications intérieures et extérieures

Cette Ferrari F8 Tributo de 2021 se présente avec un Blu Abu Dhabi chatoyant et d'une couleur Nero pour son intérieur. Ses spécifications de bon goût se déploient pour offrir les meilleurs mérites du modèle, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les sièges des passagers montrent une attention particulière aux détails, entièrement électriques avec des coutures contrastées jaunes et des ceintures de sécurité jusqu'à un compte-tours jaune également. L'espace conducteur est en fibre de carbone, avec un pont central et des inserts de tableau de bord. La suspension, la caméra de conduite avant, les capteurs de stationnement avant/arrière, Surround View et Homelink contribuent à une gamme de fonctionnalités de sécurité et de commodité.

Le panache extérieur s'étend aux boucliers Scuderia Ferrari, aux roues forgées de 20 pouces sur des étriers de frein jaunes et aux embouts d'échappement sport. La puissance biturbo du V8 monté au milieu est acheminée vers les roues arrière via un changement de vitesse automatisé DCT à sept vitesses. Avec seulement 7 530 milles (soit environ 12 118 km), ce pur-sang de nouvelle génération est vendu à la fois avec un titre vierge et un rapport Carfax.

Historique de propriété et provenance

Montrant trois propriétaires au total, le rapport Carfax de cette F8 note l'historique des immatriculations au Nevada et en Utah.

Le véhicule se trouve actuellement chez le concessionnaire à San Antonio, au Texas.

Inclus dans la vente

1 porte-clés

Manuel du propriétaire et carnets d'entretien

Kits de gonflage d'outils et de pneus

Couverture de voiture

État et condition

Ce véhicule présente une usure conforme depuis sa production ainsi qu'à son kilométrage selon un rapport d'inspection tiers.

Veuillez consulter l'intégralité du document en cliquant sur « Rapport d'inspection ».

Les commentaires de l’inspecteur comprennent les suivants : une petite égratignure au-dessus de la porte passager, petits éclats de pierre sur le pare-chocs avant, ainsi qu'une légère usure des sièges, pas de couvre-ceinture de sécurité passager, petite entaille dans le cuir de la console centrale.