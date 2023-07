Ferrari est connue pour être trop protectrice envers ses voitures même après leur sortie de l'usine et a l'habitude de surveiller de près ce que les clients font à leur voiture. Nous sommes à peu près certains que les Italiens n'apprécieront pas ce que cette F8 a traversé car le coupé haute performance a été abusé sur un parcours hors route improvisé. Dans une tentative évidente de défier la marque de Maranello, un YouTuber populaire n'a pas hésité à saccager sa F8 Tributo.

Bien que les supercars soient des machines délicates qui nécessitent beaucoup de soin, WhistlinDiesel à pousser le coupé de 710 chevaux dans ses derniers retranchements sur le gravier et dans l'herbe. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une Ferrari monter et descendre une colline boueuse et encore moins une qui effectue un 180 inversé. La F8 a même délibérément enfoncé un portail appartenant à une propriété privée, et alors que des messages d'erreur sont apparus sur le tableau de bord, la voiture est restée complètement fonctionnel.

La Tributo contre les éléments

Cette Tributo date de 2020 et a très peu été utilisée par l'ancien propriétaire puisque le compteur n'affiche qu'environ 3 000 miles ( soit un peu plus de 4 800 kilomètres) au compteur. Parce qu'aucune Ferrari n'est achetée dans la spécification standard, elle a pas mal d'options coûteuses qui ont fait grimper la facture à 400 000 $. Elle a déjà été modifiée puisque les pneus ont été remplacées par un ensemble personnalisé Vossen, tandis que l'échappement extrêmement bruyant est provient également du marché secondaire.

Après cette aventure hors des sentiers battus, le F8 a été soigneusement nettoyé à l'aide d'une laveuse à pression pour se débarrasser de toute la saleté. Le dernier ordre du jour était de placer la voiture de sport italienne dans une bulle de protection qui s'est avérée solide après avoir été attaquée avec des échelles, des outils, des cônes, une cartouche de carburant et un pneu.

WhistlinDiesel n'a clairement pas peur des répercussions juridiques auxquelles il pourrait être confronté si Ferrari tombe sur ce que la F8 Tributo, impuissante, a traversé. D'un autre côté, cela montre que la supercar peut prendre des coups sans aucun problème réel, quand bien même elle ait été principalement conçue pour un tarmac lisse.

Il n’empêche, à voir ce traitement on peut comprendre pourquoi Ferrari a décidé d’abréger les jours de la Tributo. Blague à part, cette voiture nous manquera.

Galerie: Essai Ferrari F8 Tributo (2019)