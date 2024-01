La prochaine génération du Dacia Duster devrait être commercialisée au printemps 2024. Néanmoins, la génération précédente du modèle n'est pas encore à mettre au placard, comme en témoigne la version de CP Performance, qui lui confère encore plus de capacités tout-terrain.

En fait, CP Performance n'en est pas à son coup d'essai : il y a quelques mois déjà, le département tuning de l'entreprise Carpoint, spécialisée dans l'importation, la vente et la personnalisation de véhicules Dacia, avait fait parler de lui avec une autre réinterprétation du Duster.

Aujourd'hui, CP Performance revient à la charge avec l'"Offroad Edition", présentée au Salon de l'automobile d'Essen en décembre dernier. Le SUV économique devient un robuste véhicule tout-terrain, qui ne recule pas face aux obstacles les plus difficiles.

Galerie: Dacia Duster CP Performance "Offroad Edition"

19 Photos

La version haut de gamme 1.3 TCe 150 4x4, munie d'un moteur turbo de 150 ch et d'une transmission intégrale, a servi de base. CP Performance l'a dotée d'un kit H&R/Koni, qui augmente la garde au sol d'environ 40 millimètres, mais aussi d'un pare-buffle en acier inoxydable. Le Duster Offroad Edition roule de manière nettement plus souveraine et ne se laisse pas déstabiliser par les terrains accidentés.

Des pneus tout-terrain Insa Turbo Dakar 235/65R16 à gros crampons, montés sur des jantes Dotz en acier, assurent une traction optimale ainsi qu'un look très "masculin". Si les jantes sont noires à l'origine, CP Performance les a personnalisées avec des touches de rouge, de sorte qu'elles reprennent le code couleur rouge/blanc/argent de la carrosserie, sur fond noir mat.

En parlant de mat, les pare-chocs, bas de caisse et passages de roue ont été revêtus d'une peinture mate "Raptor", résistante aux rayures. Les passages dans l'eau ne devraient pas poser de problème grâce au snorkel, et le Duster Offroad Edition peut se tirer lui-même d'affaire avec un puissant treuil.

Sur le toit du Duster, CP Performance a monté une barre de toit massive qui supporte divers "équipements d'expédition" ainsi qu'un large projecteur LED. Les clignotants et les phares antibrouillard ont également été équipés de la technologie LED.

En ouvrant les portières, l'on découvre un habitacle tout sauf standard. CP Performance a revêtu l'intérieur de cuir/alcantara aux couleurs vives, qui attire particulièrement le regard avec ses accents rouges vifs sur les sièges, la banquette arrière, les garnitures de portes et les panneaux latéraux, le sac du levier de vitesse et du frein à main ainsi que le volant.

Le point fort de l'habitacle du Duster, au sens propre du terme : un ciel étoilé composé d'innombrables LED. Toutes les pièces de la transformation sont disponibles chez CP Performance.