A de nombreuses reprises, des voitures chinoises arrivent sur Motor1.com, clairement "inspirées" de modèles européens, quand elles ne les copient pas carrément, sans rougir. Mais le cas de ce curieux SUV est tout à fait différent.

Après tout, la Jetta VS5 est un SUV qui peut être acheté pour seulement 11 115 € (l'équivalent de 84 800 yuans) sur son marché local, et qui présente de nombreuses similitudes avec le Seat Ateca, un véritable best-seller en Espagne.

Et la vérité est qu'elle le fait avec "tous les atours de la loi", car la Jetta est une marque chinoise jeune et dynamique du groupe Volkswagen, dédiée au public le plus jeune et le plus urbain du pays oriental, ce qui fait d'un prix attractif l'un de ses plus grands attraits.

Pour en revenir à la Jetta VS5, un détail très important à retenir est qu'elle est assemblée par Volkswagen à Chengdu (Chine), par l'intermédiaire d'une entreprise indépendante qui travaille en collaboration avec le fabricant local FAW.

Au-delà de la ressemblance esthétique avec le modèle espagnol (un peu moins après le dernier restylage de l'Ateca), les similitudes se poursuivent au niveau du châssis, puisque la Jetta VS5 utilise la plateforme modulaire MQB, qui est la même que celle utilisée par presque toutes les compactes du groupe Volkswagen, que l'on parle de voitures particulières ou de SUV.

Côté mécanique, le SUV chinois de 4,36 mètres de long est animé par un moteur à essence turbocompressé d'une cylindrée de 1,4 litre et de 150 ch, qui peut être associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou automatique à six rapports.

Une combinaison très raisonnable en effet. Bien que comparée à notre Ateca, elle manque d'équipements de pointe tels que le moteur 1.5 TSI Evo ou la transmission automatique à double embrayage DSG à sept vitesses.

Cela dit, nous pourrions bientôt nous rappeler les deux autres éléments de la gamme Jetta, le VA3, une berline compacte semblable aux désormais "disparues" SEAT Toledo et Skoda Rapid, et le VS7, qui est un SUV à sept places semblable aux Tarraco et Kodiaq.