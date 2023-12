Le segment des SUV est particulièrement riche en modèles dotés de différents types de motorisation, allant de l'essence et du diesel classiques à l'électrique pur, en passant par différents niveaux d'électrification. Des motorisations qui, pour la première fois, seront également présentes à bord du Dacia Duster qui, avec la nouvelle génération, adopte des systèmes mild hybrid et full hybrid pour maîtriser les consommations et défier la concurrence à armes égales. Avec des prix qui, comme prévu, resteront bas.

C'est précisément à partir de ces principes que nous voulons comparer le Dacia Duster 2024 avec d'autres modèles similaires en termes de dimensions et de motorisations. En ce qui concerne les tarifs, à l'exception de ceux qui restent à définir pour le SUV roumain, le jeu se joue à différents niveaux. Seuls les DR 4.0 et EVO 4 se rapprochent du Dacia Duster tandis que les Seat Ateca, Suzuki S-Cross et Skoda Karoq attaquent bien au-dessus.

Un coupé ? Non merci

Côté dimensions, le Dacia Duster 2024 affiche une longueur de 4,34 mètres, inchangée par rapport à la génération sortante. Une mesure qui le place à mi-chemin entre le Suzuki S-Cross (le plus court du groupe avec 4,3 mètres) et le Skoda Karoq (4,39 mètres). En revanche, l'empattement (distance entre les centres des roues avant et arrière) est le plus élevé avec 2,65 mètres.

Dacia Duster 2024 DR 4.0

Le style des concurrents est différent et s'aligne sur l'esprit de famille des marques respectives, tandis qu'en termes de carrosserie, aucun ne fait de clin d'œil au monde des SUV coupés, en conservant des lignes plus classiques pour ne pas sacrifier l'habitabilité et l'espace de chargement.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Dacia Duster 2024 4,34 Mètres 1,81 Mètre 1,65 Mètre 2,65 Mètres DR 4.0 4,32 Mètres 1,83 Mètre 1,67 Mètre 2,63 Mètres EVO 4 4,33 Mètres 1,77 Mètre 1,64 Mètre 2,56 Mètres Seat Ateca 4,38 Mètres 1,84 Mètre 1,6 Mètre 2,63 Mètres Skoda Karoq 4,39 Mètres 1,84 Mètre 1,6 Mètre 2,63 Mètres Suzuki S-Cross 4,3 Mètres 1,79 Mètre 1,58 Mètre 2,6 Mètres

De l'espace pour tout

Côté intérieur, avec la nouvelle génération, on l'a dit et répété, le Dacia Duster 2024 fait un bond en avant considérable à tous points de vue. Certes, les plastiques restent un peu rigides, mais ils donnent une impression de solidité.

Dacia Duster 2024, l'intérieur DR 4.0, l'intérieur

L'aspect le plus important est celui de la technologie avec comme principale nouveauté une instrumentation numérique de 7 pouces, pas la plus grande parmi les challengers, mais suffisante pour injecter de la technologie en profondeur. Une spécification qui le place au niveau de ses concurrents, Seat Ateca et Skoda Karoq, qui font mieux en termes de taille et de quantité d'écrans disponibles. L'exception est le Suzuki S-Cross, le seul à disposer d'une instrumentation analogique.

EVO 4, l'intérieur Seat Ateca, l'intérieur

Au centre de la planche de bord trône l'écran d'infodivertissement de 10,1 pouces (le plus grand de la concurrence), profondément évolué par rapport à celui de la génération précédente, connecté et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay même en mode sans fil.

En parlant d'espace, le Dacia Duster 2024 voit le volume de son coffre passer à 472 litres, dans la lignée de ses concurrents.

Skoda Karoq, l'intérieur Suzuki S-Cross, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Ecran central Volume de coffre Dacia Duster 2024 oui 10,1" 472 DR 4.0 oui 9" 600 EVO 4 oui 9" 340 Seat Ateca oui 9,2" 485/510 Skoda Karoq oui 9,2" 479/521 Suzuki S-Cross non 9" 293/430

Les moteurs

Comme indiqué dans ce comparatif, nous avons pris des modèles qui se recoupent en termes de motorisation, en laissant de côté ceux qui sont également disponibles en version 100 % électrique.

Grâce à la nouvelle plateforme, le Dacia Duster 2024 adopte également pour la première fois des motorisations électrifiées, un mild hybrid et un full hybrid, aux côtés du GPL, toujours apprécié sur différents marchés avec une traction qui peut être avant ou intégrale.

EVO 4

En ce qui concerne les concurrents, les choix sont différents : le Suzuki S-Cross est le seul à ne proposer que des groupes motopropulseurs électrifiés, tandis que les autres s'appuient sur des unités thermiques, la Seat Ateca et le Skoda Karoq s'appuyant toujours sur le diesel.

Modèle Essence Diesel Mild Hybrid Full Hybrid GPL Dacia Duster 2024 n.d. n.d. 1.2 130 CV 1.6 140 CV 1.0 100 CV DR 4.0 1.6 114 CV n.d. n.d. n.d. 1.6 106 CV EVO 4 1.6 114 CV n.d. n.d. n.d. 1.6 106 CV Seat Ateca 1.0 110 CV

1.5 150 CV 2.0 115 CV

2.0 150 CV n.d. n.d. n.d. Skoda Karoq 1.0 110 CV

1.5 150 CV

2.0 190 CV 2.0 115 CV

2.0 150 CV n.d. n.d. n.d. Suzuki S-Cross n.d. n.d. 1.4 130 CV 1.4 115 CV n.d.

Prix

Nous arrivons ici à la partie " sensible " de la comparaison. Si aucun prix officiel n'a encore été annoncé pour le Dacia Duster 2024, on sait que la version de base sera proposée à moins de 20 000 euros. Une augmentation par rapport aux quelque 17 000 euros nécessaires aujourd'hui pour s'offrir le Duster de base, mais qui reste bien en deçà de la concurrence. Ou du moins la meilleure partie.

Skoda Karoq Suzuki S-Cross

Seuls le DR 4.0 et l'EVO 4 parviennent en effet à rester sous la barre des 20.000 euros, à respectivement 19.900 et 18.900 euros. Les autres concurrents, en revanche, se positionnent plutôt vers les 30.000 euros.