Vous souvenez-vous des versions CC (coupé-cabriolet) des voitures utilitaires et compactes ? Ces voitures de niche ont disparu après quelques années de bons résultats commerciaux. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser qu'elles "ressusciteront", mais pouvez-vous imaginer la Dacia Sandero en version cabriolet ? Peut-être que cela changerait la donne ?

D'accord, nous savons que le véhicule numérique en haut de l'article n'a pas été réalisé par un prodige de Photoshop, car il y a une disproportion évidente entre la taille du rétroviseur et celle des sièges. De plus, le volant est situé à droite. Mais l'important ici est d'évaluer l'acceptation de cet hypothétique cabriolet.

Comme toujours avec une Dacia, son prix bas serait le principal "hameçon" pour les clients potentiellement intéressés. Alors que la Sandero standard est proposée à partir de 11 990 euros, un prix avoisinant les 20 000 euros semblerait tout à fait intéressant pour la version à toit rigide escamotable.

Nouvelle Dacia Sandero

Un cabriolet bon marché et écolabellisé

Il s'agirait d'une voiture utilisable toute l'année, le toit rigide offrant une bonne isolation contre le froid et la pluie pendant les mois d'automne et d'hiver. Logiquement, elle serait conçue pour une ou deux personnes. En effet, lorsque le toit est rabattu, le compartiment à bagages est évidemment très réduit.

Malgré son poids plus important, dû au système hydraulique qui déplace le toit, la Dacia Sandero Cabrio pourrait rester avec les mêmes moteurs déjà connus de la gamme et ne pas avoir à recourir à des moteurs plus puissants. Il s'agit du moteur bicarburation (essence et GPL) 1.0 ECO-G de 100 ch et du moteur essence turbocompressé 1.0 TCe de 90 ch.

Avec la première, en plus de porter le label Eco, la Sandero cabriolet fonctionnerait avec le carburant le moins cher disponible aujourd'hui, le GPL, qui coûte moins d'un euro par litre. Parce qu'avoir une voiture de luxe ne signifie pas qu'on ne peut pas dépenser moins pour elle.

Une voiture étonnante

Bien sûr, nous ne doutons pas que ce modèle suscitera beaucoup de curiosité en Europe. Après tout, qui pourrait imaginer une telle Sandero ? Mais nous aimerions savoir ce que vous en pensez, alors si vous souhaitez partager vos impressions avec nous sur nos réseaux sociaux, nous serions ravis de vous entendre.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo avec une autre Sandero Cabrio virtuelle, portant désormais le nouveau logo de la marque roumaine et mieux réalisée que celle de la photo. Face à tant de SUV monotones, un tel véhicule serait une révolution courageuse.