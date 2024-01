Tout va bien pour Dacia : avec 61.803 unités vendues dans le monde, la Dacia Spring a augmenté de 26,4% par rapport à 2022. Sur le marché privé européen, elle est le troisième véhicule électrique le plus vendu. Avec 68.585 nouvelles immatriculations en 2023, les ventes en Allemagne ont progressé de 14% par rapport à 2022, malgré un contexte économique difficile, soit deux fois plus que le marché global.

Avec 2,4 %, Dacia a également atteint la part de marché la plus élevée jamais atteinte en Allemagne en un an. Dacia a également atteint un record historique sur le marché des particuliers, avec 51 378 nouvelles immatriculations et une part de marché de 5,5 %. La marque s'est ainsi placée dans le top 5 des 66 constructeurs automobiles répertoriés par l'Office fédéral allemand de la circulation des véhicules à moteur (KBA).

La Spring à batterie électrique a enregistré 12.406 nouvelles immatriculations et est l'un des véhicules électriques les plus vendus en Allemagne. Aujourd'hui, la marque a déjà annoncé officiellement ses principales nouveautés pour 2024 :

"Le nouveau Dacia Duster et la nouvelle Dacia Spring, avec un tout nouveau design extérieur et intérieur, pourront être commandés à partir de mars 2024 et arriveront dans les showrooms des concessionnaires durant l'été", peut-on lire. Et ce n'est pas tout : la prochaine Spring devrait également être entièrement nouvelle sur le plan technique.

Nous en saurons plus à partir de fin février 2024, lorsque la nouvelle Dacia Spring sera présentée en première mondiale au Salon de l'automobile de Genève. La Spring n'est disponible en Europe que depuis 2021, la version la plus puissante développe 48 kW (65 ch). Alors pourquoi une nouvelle édition ? Eh bien, la construction de base de la Spring, fabriquée en Chine, existe depuis 2015. De plus, il s'agit d'une plateforme mixte, sur d'autres marchés mondiaux, on trouve également des véhicules à combustion.

Il est donc envisageable que la nouvelle Spring soit dotée d'une plate-forme purement électrique. Il s'agirait éventuellement d'une version allégée de la technique de la Renault 5, qui fait également ses débuts à Genève. Cela aurait d'autant plus de sens que l'année dernière, le CEO de Renault, Luca di Meo, a montré de manière assez surprenante une Twingo électrique pour 2025/26, qui devrait débuter à environ 20.000 euros. Il faut en outre réagir à la Citroën e-C3, qui démarre à 23.300 euros et qui devrait à terme être proposée à 19.990 euros.

Entre-temps, Dacia relance les ventes de la Spring actuelle en Allemagne, après l'expiration de la prime environnementale de l'Etat, avec un programme de promotion massif. Une remise de 10.000 euros est accordée. L'offre est valable pour toutes les versions disponibles dans le commerce. Elle est limitée dans le temps "aux véhicules immatriculés jusqu'au 31 mars", comme l'indique Dacia.

La Dacia Spring est normalement vendue à partir de 22.750 euros. Après déduction des 10.000 euros, il ne devrait plus rester que 12.750 euros à payer. Pour cela, il existe la version Essential Electric 45, le chiffre indiquant la puissance approximative en CV. Alternativement, la Dacia Spring Extreme Electric 65 est disponible au prix catalogue de 24.550 euros. Après déduction de la remise, cela revient à 14.550 euros.

