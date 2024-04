La présentation du nouveau Renault Duster a eu lieu à Istanbul, en Turquie, pour la première fois dans le monde le 25 avril. Le SUV, qui sera produit dans les usines Renault de Bursa Oyak et exporté dans divers pays du monde, a suscité un grand intérêt.

Comme vous pouvez le deviner, il s'agit de la version "internationale" du Dacia Duster, présent en Europe et qui a fait ses débuts ces derniers mois. La marque Dacia, filiale du Groupe Renault, n'étant pas très connue hors Europe, le groupe français commercialise donc le Duster sous sa propre marque. Comme on peut le voir sur les photos, le SUV arbore l'inscription "RENAULT" et non le logo en croix du constructeur roumain.

Doté d'un design puissant, le Nouveau Renault Duster arrivera sur les routes avec des motorisations à deux ou quatre roues motrices répondant à des besoins différents. Le système de précommande pour les premiers utilisateurs qui souhaitent posséder le nouveau SUV ouvrira à la fin du mois de mai.

Le nouveau venu est un modèle de nouvelle génération doté d'équipements d'info-divertissement de haute technologie et produit sur la plateforme CMF-B, également utilisée pour les modèles Clio, Captur et Arkana. La plateforme CMF-B propose différents types de motorisations, dont l'hybride complet à essence, le semi-hybride 48V et le GPL, avec de multiples solutions énergétiques.

Le Renault Duster conserve sa longueur de 4,34 mètres. Il continue ainsi d'offrir une structure compacte adaptée à la fois à la conduite quotidienne en ville et aux trajets longue distance. Le volume de coffre a été porté à 594 litres, et offre environ 29 litres d'espace de rangement dans l'habitacle.

Le SUV sera disponible avec trois motorisations différentes, dont le système de motorisation hybride E-Tech ultra-performant. Le modèle, qui affiche une consommation moyenne de 5 L/100 km et des émissions de CO2 de 114 g/km grâce à son option de motorisation hybride avancée de 145 ch, offre un avantage allant jusqu'à 20% en cycle mixte et jusqu'à 40% en cycle urbain.

Le nouveau Renault Duster est également disponible avec un moteur semi-hybride amélioré de 1,2 litre de 130 ch et un système de transmission 4x4, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Son moteur trois cylindres turbo essence est complété par une batterie 48V d'une capacité de 0,8 kWh qui permet de réaliser des économies de carburant approximatives et de bénéficier d'un couple supplémentaire pour une conduite plus souple. Cette version affiche une consommation moyenne de 6 L/100 km et des émissions de CO2 de 136 g/km.

L'intérieur du nouveau Renault Duster est en harmonie avec le design extérieur et est conçu pour créer un environnement calme et serein. Des détails particuliers tels qu'une console avant moderne avec des accents gris titane, des matériaux robustes, des interfaces graphiques de qualité, une sellerie exclusive avec des accents gris et le logo Renault intégré dans la partie supérieure du dossier du siège, contribuent à créer un ensemble unique.

Le nouveau Renault est équipé du nouveau système YouClip, composé de 6 points d'attache situés à différents endroits de l'habitacle (console avant, console centrale, coffre). YouClip permet de fixer et de sécuriser des accessoires conçus spécifiquement pour le véhicule par Renault, tels qu'un porte-tablette, un porte-smartphone ou un accessoire 3-en-1 combinant porte-gobelet, crochet et lampe.