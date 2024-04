Après la première de la Mini Countryman et de la Cooper à l'IAA 2023, Mini présente maintenant le troisième modèle de sa nouvelle gamme électrique : l'Aceman. Elle est le seul membre du trio à être proposé exclusivement en version électrique.

Alors que la Cooper est une petite voiture à trois portes et que la Countryman est un SUV à cinq portes, Mini classe ce nouveau venu dans la catégorie des crossovers. Du point de vue des dimensions, l'Aceman n'est cependant pas très éloigné d'une petite voiture. Comme la Countryman, l'Aceman possède cinq portes et cinq sièges. En termes de taille, elle se situe entre la Cooper et la Countryman.

Extérieur et dimensions

Avec 4,07 mètres de long et 1,50 mètre de haut, la Mini Aceman est à peu près aussi grande qu'une Jeep Avenger. Avec ces dimensions, elle est plus proche de la Cooper que de la Countryman, ce qui n'est pas étonnant, car elle partage la plateforme Spotlight avec la trois portes. La Countryman, quant à elle, est encore basée sur l'architecture de traction avant FAAR de BMW, qui porte également le BMW iX1.

Mini Cooper Mini Aceman Mini Countryman Longueur 3,86 mètres 4,07 mètres 4,43 mètres Largeur 1,76 mètres 1,75 mètres 1,84 mètres Hauteur 1,46 mètre 1,50 mètres 1,66 mètres Empattement 2,53 mètres n.d. 2,69 mètres Coffre à bagages 210-800 litres 300-1.005 litres 460-1.450 litres Places assises 4 5 5 Portes (avec hayon) 3 5 5

Pour l'Aceman, comme pour la Cooper, Mini a opté pour un design réduit et épuré. Toutefois, celle-ci a plus de coins et d'angles que la Cooper et offre en outre quelques éléments tout-terrain. La forme carrée des phares se prolonge par des moulures sur le capot avant. Les barrières de protection noires autour des roues de 17 à 19 pouces sont également très anguleuses. À cela s'ajoutent des bas de caisse noirs contrastés.

Mini a imaginé une nouvelle astuce pour la calandre : Comme sur la Cooper, elle est arrondie avec des bords légèrement octogonaux, mais la ligne inférieure de l'octogone est ici formée par la protection anti-encastrement. Autre particularité : les feux de jour avant peuvent être commutés en trois modes différents.

À l'arrière, on trouve des feux arrière plutôt ronds, mais disposés verticalement, pour lesquels trois modèles d'éclairage différents sont également possibles. La lunette arrière est relativement plate, elle est surmontée d'un spoiler de toit assez grand et, tout en bas, d'une protection anti-encastrement très relevée.

Quatre couleurs contrastées sont proposées pour le toit. De plus, le constructeur britannique propose quatre "trims" différents (variantes optiques) : Essential, Classic, Favoured et JCW. Les initiés reconnaissent le trim au design de la plaque ovale à l'avant du bas de caisse.

Intérieur et commandes

Dans le cockpit, la voiture reçoit le même écran tactile OLED en forme de disque que la Cooper et la Countryman. Cependant, comme sur la Cooper, il manque un affichage des instruments, à la place, un affichage tête haute est proposé. Par défaut, la vitesse et l'état de la batterie ne sont toutefois affichés que sur l'écran tactile, et ce dans la partie supérieure.

En appuyant sur l'affichage de la vitesse, un grand compteur de vitesse plein écran s'ouvre. Dans le menu d'accueil, d'autres widgets sont affichés à gauche et à droite de la fonction de menu actuelle, qui peuvent être activés en "balayant vers le centre". Dans la partie inférieure, la navigation, les médias, le téléphone et la climatisation peuvent être sélectionnés directement à tout moment. Sous l'écran tactile se trouvent les interrupteurs à bascule typiques de la marque, qui permettent également de démarrer le système et de sélectionner le mode de conduite (P, N, R ou D/B).

Le tableau de bord est recouvert d'un tissu tricoté, ce qui doit lui conférer un caractère confortable. Les revêtements des sièges sont au choix en tissu ou en vescin, une sorte de cuir végétalien. Le dossier de la banquette arrière est rabattable dans un rapport 60/40. Le coffre passe alors de 300 à 1 005 litres. À titre de comparaison, la Jeep Avenger de même taille peut contenir 355 à 1 252 litres. D'après les photos, le seuil de l'entrée du coffre de l'Aceman est assez haut.

Coffre de l'Aceman Coffre de la Jeep Avenger électrique

Un toit vitré panoramique laisse entrer la lumière à l'intérieur. Dans l'obscurité, un éclairage d'ambiance brille le long du cadre de toit. Les deux projecteurs qui créent des motifs lumineux multicolores sur le tableau de bord sont également de retour à bord.

La commande vocale Hey-Mini est complétée par un avatar, au choix une Mini stylisée ou le personnage "Spike". Le système doit reconnaître les opérations de routine et les déclencher automatiquement. Par exemple, le véhicule peut reconnaître l'entrée du parking à l'aide de la position GPS et ouvrir automatiquement le portail.

Une nouvelle fonction de parking à distance permet en option de garer la voiture via un smartphone. Il existe également la Digital Key Plus, grâce à laquelle le smartphone devient une clé : Les feux avant et arrière lancent la projection de bienvenue dès que l'on s'approche de la voiture, et les portes se déverrouillent.

Propulsion et batteries

La Mini Aceman est exclusivement disponible avec une propulsion électrique par batterie. Pour le lancement sur le marché, il existe les variantes Aceman E et Aceman SE. Les propulsions sont les mêmes que celles de la Cooper : il existe des tractions avant de 135 et 160 kW. La taille des batteries est toutefois un peu plus grande, avec 43 ou 54 kWh. Cela permet d'obtenir une autonomie similaire à celle de la Cooper : Environ 300 km pour le modèle de base et environ 400 km pour la variante de 160 kW.

Mini Aceman E Mini Aceman SE Propulsion FWD 135 kW, 290 Nm FWD 160 kW, 330 Nm 0-100 km/h / vitesse max. 7,9 sec. / 160 km/h 7,1 sec. / 170 km/h Consommation WLTP aux 100 km 14,1-14,9 kWh 13,9-14,8 kWh Batterie 42,5 kWh 54,2 kWh Autonomie WLTP 294-310 km 382-407 km Puissance de charge AC/DC jusqu'à 11 / 75 kW jusqu'à 11 / 95 kW Durée de charge DC (10-80%) un peu moins de 30 min un peu moins de 30 min Vitesse de charge DC 1,0 kWh/min 1,3 kWh/min Prix 34.900 euros 38.900 euros

La recharge s'effectue avec un courant alternatif (AC) de 11 kW maximum. Avec le courant continu (DC), l'Aceman E peut atteindre 75 kW et la SE jusqu'à 95 kW. Cela n'a l'air de rien, mais dans les deux cas, la batterie peut être amenée de 10 à 80% en 30 minutes à peine. On obtient ainsi une vitesse de charge de 1,0 ou 1,3 kWh/min. À titre de comparaison, une VW ID.3 atteint, selon la batterie, 1,2 ou 1,9 kWh/min.

Si le chargeur rapide est saisi comme destination dans le GPS, la batterie est préparée thermiquement à la charge, ce qui réduit considérablement la durée de charge en hiver. Comme d'habitude, la recharge à la wallbox domestique peut être préprogrammée dans le temps, il est également possible de saisir une valeur maximale pour le niveau de charge ou l'heure de départ prévue.

Prix et concurrents

Le lancement commercial de l'Aceman est prévu pour l'automne 2024. Les prix commencent à 34 900 euros, les deux versions sont exactement 2 000 euros plus chères que la Cooper. Pour ce supplément, il y a surtout cinq portes au lieu de trois et plus de coffre. Avec son prix de base de 43 500 euros, la Countryman joue dans une autre ligue.

Parmi les principaux concurrents de l'Aceman devraient figurer les petits SUV électriques de Stellantis, de l'Opel Mokka Electric à la Fiat 600 Electrique. Ces derniers sont moins motorisés, avec 100 ou 115 kW, mais offrent des autonomies similaires. Le modèle le moins cher est la Citroën e-C4 pour 35 740 euros. On le voit à travers ces exemples : la Mini Aceman n'est pas trop chère.

Au bout du compte

La directrice de la marque Stefanie Wurst pense que la Mini Aceman est celle qui se vend le mieux parmi les trois nouvelles voitures électriques. C'est bien possible, car la voiture n'est pas aussi minuscule que la Cooper (que l'on peut sans doute qualifier de pure voiture de ville) et pas aussi énorme et "maxi" que la Countryman. A cela s'ajoutent des prix avantageux, inférieurs à ceux des petits SUV électriques de Stellantis . Wurst a donc raison : Cette voiture sera probablement le futur best-seller électrique de la marque.